Madagascar: Handball - La fédération identifie les talents de demain

Le championnat de Madagascar de handball jeunes débute le week-end pascal à Antananarivo. Une occasion pour la fédération malagasy de handball (FMHB) de détecter les futurs internationaux.

Antananarivo s'apprête à devenir, pour une semaine, le centre névralgique du handball malgache. Du 3 au 10 avril 2026, les meilleures équipes issues des ligues régionales se donnent rendez-vous dans la capitale pour disputer le championnat de Madagascar de handball pour les jeunes. Cadets et juniors, filles comme garçons, s'y affronteront avec un double objectif : décrocher le titre et attirer l'attention des sélectionneurs.

Au-delà de la compétition, la FMHB place ce rendez-vous au coeur de sa politique de détection. Les techniciens fédéraux suivront de près les performances individuelles et collectives afin d'identifier les profils capables d'intégrer, à moyen terme, les équipes nationales. Chaque match devient ainsi une opportunité pour les jeunes joueurs de se démarquer et de franchir un cap dans leur progression.

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Ce sommet national constitue une étape clé dans la préparation des sélections en vue des échéances internationales, notamment l'IHF Trophy. Les encadreurs y repèrent les éléments les plus prometteurs appelés à défendre les couleurs malgaches sur la scène régionale et continentale.

Pour le premier sommet national après son élection à la tête de la FMHB, Herilovasoa Andrianisainana Ratsimandao Andriamanga et son équipe auront l'occasion d'appliquer le nouveau système de suivi pour chaque athlète qui a le potentiel pour intégrer l'équipe nationale : « À partir de maintenant, chaque athlète sera fiché et suivi pendant toute l'année, à commencer avec ce sommet national. Il n'y a plus d'athlètes qui se disent que figurer dans l'équipe nationale est un droit acquis.

La sélection reposera désormais sur les performances et le comportement, avec une exigence accrue », précise le nouveau président.

Pour les participants, l'enjeu dépasse largement le cadre du tournoi. Il s'agit d'une véritable vitrine pour exposer leur talent, acquérir de l'expérience et se faire un nom. L'intensité des rencontres et la concurrence entre les meilleures formations devraient offrir un spectacle relevé, reflet du dynamisme du handball malgache.

Dans un contexte où la formation devient un levier essentiel de performance, ce championnat pour les jeunes est une occasion pour les techniciens, qui viennent de terminer leur formation au Palais des sports de Mahamasina samedi dernier, d'appliquer leurs acquis.