Madagascar: PFL - As Sainte-Anne reste au contact d'Elgeco Plus

Les qualifiés pour les Play-offs se dessinent au fil des éliminatoires. La course pour intégrer le Top 4 devient de plus en plus rude pour les quatre dernières journées de la phase de conférences.

Le classement reste inchangé à l'approche de la fin de la phase de conférences. Deux matchs ont été au programme ce week-end. Classée troisième dans la conférence Sud, créditée de 20 points, AS Sainte-Anne gratte petit à petit des points et se rapproche des deux leaders du groupe, Disciples FC (26 points) et Elgeco Plus (21 points).

L'équipe d'Amboanjobe a défait 2 à 1 Uscafoot hier à Iavoloha. Le score était de un partout à la pause. Nestor a ouvert la marque pour AS Sainte-Anne (15e). Aina Kely s'est offert le but de l'égalisation (21e). Babangy a été l'auteur du but de la différence dans le temps additionnel (93e). Avec encore un match en retard, Sainte-Anne talonne de près Elgeco Plus avec seulement une unité de différence.

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Dans le même groupe, CFFA grimpe d'une marche, de la cinquième place à la quatrième (15 points), après sa nette victoire de 6 à 3 vendredi contre Cospn. L'équipe d'Andoharanofotsy menait 2 à 1 à la pause. L'attaquant du CFFA, Tahina, a réalisé un joli quadruplé lors de cette rencontre, dont deux signés en première période (8e - 46e) et deux autres en deuxième mi-temps (47e - 65e). Mama FC cède ainsi sa place au pied du podium et sort du top 4 provisoire à quatre journées de la fin des éliminatoires.

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Dans la conférence Nord, Cosfa conserve le fauteuil de leader avec un cumul de 22 points et est déjà qualifié en phase finale, en quarts de finale. Les militaires avaient dominé 2 à 1 Tawa Group Boss Club d'Atsinanana jeudi à Betongolo dans le cadre de la 9e journée. FC Rouge reste à la troisième place, crédité de 18 points après avoir été tenu en échec un partout par Tsaramandroso FFC. Une victoire face aux Majungais aurait propulsé les Rouge à la place de dauphin. Ajesaia conserve ainsi la seconde marche (19 points). La bataille pour la quatrième place dans la conférence Sud entre CFFA, Mama FC et Uscafoot sera rude pour les quatre journées restantes.

Dans l'autre conférence, la course pour compléter le top 4 se dispute entre Fosa Juniors FC Boeny, TGBC Atsinanana et Tsaramandroso FFC. Un des matchs très attendus dans le cadre de la 11e journée du groupe du Sud sera le choc entre leaders, Elgeco Plus et Disciples FC, programmé le 2 avril au By-pass. L'équipe de Vakinankaratra avait arraché la victoire 1-0 au match aller.