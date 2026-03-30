Madagascar: Basketball - Amad Tombovelo Achiraf élu adjoint au maire en Bretagne

Acteur engagé du basketball malgache, Amad Tombovelo Achiraf vient d'être élu adjoint au maire en Bretagne. Cet engagement prolonge un parcours consacré à la jeunesse et au sport.

Peu connu du grand public, Amad Tombovelo Achiraf est en revanche bien identifié dans les milieux du basketball malgache, notamment à travers l'association JAP Madagascar. L'ancien dirigeant sportif vient de franchir une nouvelle étape en étant élu adjoint au maire de la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, en Bretagne, avec en charge le sport, la jeunesse et la vie associative.

Originaire d'Antsiranana et fils de l'ancien député Amad, il s'est investi très tôt dans le développement du basketball à Madagascar. Entre 2004 et 2008, il a présidé la ligue régionale Diana, avant de rejoindre la Fédération malgache de basketball comme conseiller et responsable des relations internationales. Installé ensuite en France, il a poursuivi son engagement comme entraîneur au sein du club Korrigans Monterfil Basket.

L'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdula Marson Moustapha, a salué cette élection, estimant qu'Amad Tombovelo Achiraf saura mettre ses nouvelles fonctions au service des échanges et des partenariats, notamment en faveur de la jeunesse malgache.

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À travers JAP Madagascar, pour Jouer, Arbitrer, Participer, il agit pour promouvoir la pratique sportive et encadrer les jeunes, afin de les éloigner de la délinquance, de la drogue et de l'alcoolisme. Son action passe notamment par l'envoi d'équipements sportifs, de trophées, d'ouvrages et d'aides destinées aux clubs et associations, y compris dans les localités éloignées.

Son élection en Bretagne pourrait désormais ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre les deux territoires.