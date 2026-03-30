Madagascar: Club de football - FFI, un vivier des élites

30 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Le quartier d'Ivandry est depuis longtemps l'une des pépinières des futures élites de la capitale. L'association sportive d'Ivandry ou « Fikambanan'ny fanatanjahantena Ivandry » (FFI) a lancé samedi la célébration de ses quinze années d'existence par un culte en présence de ses dirigeants et membres ainsi que des représentants de quelques grands clubs de la capitale.

Ce club et école de foot compte environ deux cent cinquante licenciés des catégories U9, U11, U13, U15, U18 et les plus de 17 ans qui forment son équipe en Ligue 2 à Analamanga. Onze techniciens, dont trois préparateurs de gardiens de but, assurent l'encadrement. « Nous avions accédé au championnat d'Analamanga D1 en 2024 après avoir remporté le titre de champion en Ligue 2 et nous avions atteint les quarts de finale (...) Notre objectif est de réintégrer la Ligue 1 puis, à long terme, d'évoluer en Pro League » ambitionne le trésorier de FFI Foot, Tiana Rakotondrajama.

Plusieurs de ses anciens éléments évoluent depuis quelques années dans le haut niveau, pour ne citer que l'ancien Barea Rinjala Raherinaivo qui joue depuis des années en Suisse, Fenosoa Ratolojanahary, ancien défenseur des Barea et capitaine de CNaPS Sport, et d'autres recrutés par des clubs élites comme FC Rouge et Cosfa.

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FFI participe systématiquement aux compétitions fédérales de la section de Tanà ville et de la ligue d'Analamanga et était en lice lors de tournois officiels de détection, entre autres le Tournoi U15 Doritos parrainé par Nicolas Dupuis. Son équipe U19 est championne en titre et accède désormais en Ligue 2. Et les U16 étaient sacrés champions de la section.

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