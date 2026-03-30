Madagascar: Talatamaty - Ils cambriolent la maison de leur ancien patron

La gendarmerie a annoncé samedi l'incarcération de quatre individus impliqués dans le cambriolage d'une maison à Ambonilaoka, fokontany Tanjondava, commune de Talatamaty. Les suspects, qui n'étaient autres que d'anciens gardiens de la résidence et le chauffeur du propriétaire, avaient pénétré dans la demeure le 24 mars dernier en l'absence des occupants, partis consulter un médecin.

Ils avaient forcé la grille de protection avant de s'emparer de bijoux et d'objets de valeur. Alertés par des voisins, les gendarmes étaient intervenus, parvenant à interpeller l'un des malfaiteurs sur place. Ses aveux ont permis d'identifier ses complices.

Les quatre hommes avaient prévu de quitter la capitale le soir même en taxi-brousse pour rejoindre Fianarantsoa, mais leur projet s'est terminé derrière les barreaux. Placés en détention à la maison centrale d'Antanimora, ils attendent désormais la suite de la procédure judiciaire.

D'après la gendarmerie, c'est grâce à la vigilance et à l'entraide des habitants que ce groupe de voleurs, composé d'anciens employés du propriétaire, a pu être repéré et arrêté.