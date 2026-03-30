Ethiopie: Des avancées dans plusieurs secteurs laissent entrevoir des perspectives encourageantes pour le pays, selon des responsables

Addis-Abeba — Des dirigeants du Parti de la Prospérité ont affirmé que les progrès significatifs réalisés ces dernières années dans les domaines économique, politique et social constituent un socle solide pour un avenir prometteur de l'Éthiopie.

Ces déclarations ont été faites par Melaku Alebel, membre du Comité exécutif du parti et responsable du pôle Prospérité économique, à l'occasion d'un forum de mobilisation destiné aux femmes et aux jeunes membres, en prélude aux 7èmes élections générales.

Selon lui, cette rencontre visait à stimuler l'engagement citoyen et à inciter les participants à s'impliquer activement dans le processus électoral.

Insistant sur l'importance des femmes et des jeunes, Melaku Alebel a souligné que leur participation est déterminante pour assurer des élections transparentes, inclusives, pacifiques et crédibles.

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« Une participation large et inclusive est essentielle pour bâtir un gouvernement reposant sur une légitimité populaire réelle », a-t-il déclaré.

Il a également mis en avant les réformes engagées ces dernières années, qui ont permis d'élargir les opportunités offertes aux femmes et aux jeunes, notamment à travers une représentation accrue dans les postes de responsabilité, un meilleur accès aux ressources économiques et une implication renforcée dans les initiatives nationales.

Melaku Alebel a par ailleurs évoqué la participation croissante des jeunes aux programmes de création d'emplois ainsi qu'aux mouvements nationaux, tels que la campagne « Que l'Éthiopie produise », comme illustration concrète des avancées réalisées.

« Les engagements pris au cours des cinq dernières années ont été respectés », a-t-il affirmé. « Les résultats obtenus dans différents secteurs ouvrent la voie à un avenir plein de promesses pour notre pays. »

De son côté, Chaltu Sani, également membre du Comité exécutif et responsable de la branche politique du parti, a indiqué que le gouvernement avait accompli des progrès notables pour répondre aux attentes prioritaires de la population.

« Nous avons mis en place des institutions capables de refléter les aspirations démocratiques des citoyens et poursuivons nos efforts pour consolider un véritable système démocratique », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que les initiatives visant à renforcer l'unité nationale ont permis d'encourager une participation équitable et inclusive de tous les citoyens à la vie du pays.

Chaltu Sani a souligné que les prochaines élections offriront des conditions équitables à l'ensemble des acteurs politiques et représenteront une étape déterminante vers l'édification d'un État plus légitime et inclusif.

« Le parti est pleinement engagé à garantir le bon déroulement du processus électoral et l'atteinte de ses objectifs stratégiques », a-t-elle précisé.

Dans l'ensemble, les responsables estiment que les avancées cumulées dans plusieurs secteurs tracent la voie vers un avenir plus stable et prospère pour l'Éthiopie.