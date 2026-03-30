Ethiopie: Le responsable du système judiciaire de l'état d'Amhara engage des consultations de haut niveau à La Haye sur la réforme du secteur de la justice

30 Mars 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Une délégation éthiopienne de haut rang, dirigée par Alemante Agidew, président de la Cour suprême de la région Amhara, effectue actuellement une mission stratégique auprès de plusieurs institutions internationales basées à La Haye, aux Pays-Bas.

Dans ce cadre, la délégation mène des échanges avec des institutions de premier plan, notamment la Cour permanente d'arbitrage et l'Académie de droit international de La Haye, en vue de consolider la coopération et de mobiliser un appui technique pour les réformes en cours et futures du système judiciaire, en particulier dans la région Amhara.

Les discussions portent notamment sur une vision stratégique visant à faire de l'Éthiopie un centre régional d'arbitrage, ainsi que sur des projets de mise en place d'un complexe judiciaire moderne et centralisé dans la région.

La délégation comprend également plusieurs hauts responsables éthiopiens, dont Frituna Dibako, cheffe de mission adjointe à l'ambassade d'Éthiopie en Belgique, et Anwar Kassahun, directeur général de l'Ethiopian Engineering Corporation.

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Au cours des réunions, Alemante Agidew a présenté un aperçu détaillé des réformes engagées dans les domaines judiciaire, juridique et économique en Éthiopie, mettant en avant la volonté du gouvernement de moderniser le système judiciaire et soulignant l'importance des partenariats internationaux pour accélérer ce processus.

De son côté, Garth Schofield a salué les progrès réalisés par l'Éthiopie et formulé des recommandations techniques visant à renforcer les capacités en matière d'arbitrage.

Il a également exprimé sa disposition à soutenir ces efforts à travers des initiatives ciblées de renforcement des capacités.

Interrogé sur le projet d'accord de pays hôte relatif à l'établissement d'un bureau d'arbitrage permanent en Éthiopie, Alemante Agidew a indiqué que les ministères des Affaires étrangères et de la Justice travaillaient activement sur ce dossier.

Par ailleurs, Anna Vasilieva a mis en avant l'engagement continu de son institution dans la formation des professionnels du droit à l'échelle mondiale.

Elle a rappelé les précédentes collaborations avec des juristes éthiopiens et exprimé son intérêt pour le développement de programmes de formation judiciaire adaptés.

En marge de cette visite, la délégation a également visité le Palais de la Paix, siège emblématique de plusieurs institutions juridiques internationales, où elle a découvert des salles d'arbitrage, des centres de recherche ainsi qu'une bibliothèque juridique de renommée mondiale.

À l'issue de ces échanges, Alemante Agidew a affirmé que cette mission avait permis d'acquérir des enseignements précieux pour orienter les réformes en Éthiopie.

Il a réitéré l'engagement de la délégation à renforcer les partenariats internationaux et à concrétiser les discussions engagées.

La délégation poursuivra sa mission par des visites dans d'autres institutions et centres d'arbitrage internationaux.

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