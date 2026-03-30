Madagascar: Volleyball - Coupe de Madagascar U19 - Les matchs se jouent dans une salle d'entraînement

30 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Loin d'être priorisée. Les six premières journées de la Coupe de Madagascar de volleyball pour les moins de 19 ans se déroulent dans la petite salle dédiée à l'entraînement du palais des sports à Mahamasina. Les spectateurs s'assoient à même le sol au bord de l'aire de jeu, à 2 mètres des lignes sur les côtés et à 4 mètres sur les deux bouts. La grande salle du palais des sports a reçu un autre événement ce week-end. « C'est injuste.

Nous avions déposé la demande en octobre ou novembre de l'an passé et la grande salle était encore disponible au moment où nous entamions les procédures», déplorent quelques dirigeants de la fédération.

La journée inaugurale des éliminatoires du samedi a été marquée par le doublé du club d'Analamanga, Akany Sambatra Itaosy. Chez les garçons, ASI a défait d'entrée, à sens unique, Majunga Volleyball Club (MVBC) par 3 sets à 0 (25/14 25/19 25/22). Leurs filles ont quant à elles battu l'AST Analamanga 3 à 0 (25/17 25/11 25/17). Les volleyeuses du Boeny ont à leur tour assuré, au bout du suspense, la victoire contre BI'AS Analamanga (3-2). Et 2AVB Analamanga a souffert pour disposer du Stef'Auto Atsinanana (3-2). Chez les garçons, la gendarmerie a arraché la victoire à son premier match contre BI'AS (3-0).

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Seize équipes, dont douze féminines et quatre masculines, disputent le sommet national des U19. Les éliminatoires jusqu'aux quarts de finale se tiendront au petit palais à Mahamasina. Les demi-finales auront lieu dans la grande salle et les finales au gymnase d'Ankorondrano le 4 mars.

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