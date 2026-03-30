Tunisie: Villa Baizeau, l'héritage de Le Corbusier ravivé pour la célébration des 70 ans des relations tuniso-suisses

TUNIS — A l'occasion du 70ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et la Suisse, l'Ambassade de Suisse en Tunisie a annoncé le lancement d'une année commémorative placée sous le signe du dialogue culturel et de la mémoire partagée. Cette célébration entend mettre en lumière des figures suisses dont le passage en Tunisie a laissé une empreinte durable, révélant des affinités profondes entre les deux pays, où l'héritage notamment de l'architecte, urbaniste et designer suisse Le Corbusier se voit ravivé pour marquer ces sept décennies des relations bilatérales.

Pour inaugurer cette série, l'attention se porte sur cette figure emblématique de l'architecture moderne, Le Corbusier, dont le lien avec la Tunisie demeure singulier. A Carthage, la Villa Baizeau, édifiée entre 1928 et 1930 sur la colline Sainte-Monique à Carthage, unique réalisation africaine de l'architecte, incarne une rencontre rare entre modernité architecturale et paysage méditerranéen. Cette œuvre continue aujourd'hui d'alimenter réflexions et créations contemporaines, témoignant d'un dialogue fécond entre héritage et réinterprétation.

Une exposition, un livre et une rencontre sur la "Villa Baizeau: une architecture à raconter"

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C'est dans cet esprit que s'inscrit l'exposition "My house is a Le Corbusier" (Villa Baizeau) de l'artiste italien Cristian Chironi, qui se tiendra du 3 avril au 17 juin 2026 au Centre d'Art contemporain La Boîte, en collaboration avec la Fondation Le Corbusier, l'Association tunisienne de recherche en architecture (ATRA) et l'Ecole Nationale d'Architecture et d'Urbanisme (ENAU) de Tunis, avec le soutien de la Coopération suisse en Tunisie.

Depuis 2015, Cristian Chironi développe un projet artistique itinérant consistant à habiter, physiquement ou mentalement, les architectures conçues par Le Corbusier à travers le monde, de Paris à Marseille, de Chandigarh à Berlin. Pour son étape tunisienne, l'artiste investit la Médina de Tunis, tout en engageant une réflexion sur la Villa Baizeau, qu'il explore par l'imaginaire.

Cristian Chironi fait de l'habiter un geste à la fois critique et poétique : renonçant à la propriété, il investit les architectures de Le Corbusier comme autant de points d'observation pour interroger mémoire, transmission et paysage. L'exposition présente collages et installations restituant la Villa Baizeau telle qu'elle est "habitée mentalement" par l'artiste, ouvrant de nouvelles lectures du modernisme corbuséen.

En prélude à l'exposition, le projet s'est incarné les 24 et 25 mars 2026 à travers "Carthage Drive", une série de performances itinérantes entre Tunis et Carthage. A bord d'une Fiat 127 Special baptisée "Chameleon", revisitée selon le "clavier chromatique" imaginé par Le Corbusier, l'artiste a convié, à chaque trajet, trois passagers à un dialogue en mouvement autour du paysage et de l'architecture. Un ouvrage accompagnant l'exposition sera publié par les éditions Lenz.

Le 2 avril 2026 à 11H00, une conférence intitulée "Villa Baizeau : une architecture à raconter" sera organisée à l'ENAU, en partenariat avec l'Institut culturel italien et l'ATRA, dans le cadre des Italian Design Days. Cette rencontre réunira notamment Cristian Chironi, Brigitte Bouvier (Fondation Le Corbusier), Tarek Baccouche, directeur général de l'Institut National du Patrimoine (INP) et l'architecte Chacha Atallah, co-initiatrice du projet autour de la Villa Baizeau, pour croiser regards et approches autour de l'histoire architecturale, du patrimoine moderniste, des mutations urbaines nord-africaines et des pratiques artistiques liées à l'habitat.