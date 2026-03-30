Congo-Brazzaville: Sports de combat - Legacy Martial ARTs s'engage pour la professionnalisation du secteur au pays

30 Mars 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rude Ngoma

Les dirigeants de l'association Legacy Martial Arts (LMA) ont officiellement lancé les activités de leur plateforme, le 29 mars à Brazzaville. L'objectif affiché consiste à soutenir les clubs et transformer la pratique des arts martiaux en une discipline structurée et génératrice d'opportunités.

Le paysage sportif congolais s'enrichit d'un nouvel acteur. Conscients des difficultés logistiques et financières que rencontrent quotidiennement les clubs et associations sportives, les responsables de LMA ont dévoilé leur feuille de route lors d'une conférence de presse.

L'ambition de cette organisation consiste à agir comme un levier de développement en touchant directement les centres de formation. En s'appuyant sur un réseau de partenaires et de sponsors, LMA entend offrir un accompagnement concret pour l'épanouissement des athlètes locaux.

S'unir pour mieux rayonner

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Pour bénéficier du soutien de cette structure à but non lucratif, le processus se veut inclusif. Athlètes, clubs et associations, toutes disciplines confondues (Karaté, judo, taekwondo, MMA, etc.) sont invitées à officialiser leur adhésion.

Le premier vice-président de LMA, Me Dieudonné Mizere, a insisté sur l'importance de cette synergie. « Nous voulons promouvoir et vulgariser les sports de combat. L'idée est de faire de la pratique des arts martiaux, ensemble avec les autres acteurs, une activité professionnelle et rigoureusement structurée », a-t-il indiqué.

Loin de vouloir se substituer aux instances existantes, LMA se positionne comme un partenaire stratégique. L'organisation travaillera en étroite collaboration avec les ligues et les fédérations nationales pour harmoniser les efforts de développement.

Au-delà de la performance physique, le projet porte une vision sociale forte. En encadrant mieux les pratiquants, LMA ambitionne de faire des sportifs des « citoyens modèles », porteurs des valeurs de discipline et de respect propres aux arts martiaux.

L'assistance, composée de représentants de clubs et de fédérations, a accueilli favorablement cette initiative, s'engageant à travailler en harmonie avec la plateforme pour le rayonnement du sport de combat en République du Congo.

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