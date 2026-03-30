Sénégal: BRVM AWARDS 2026 - CGF Bourse réalise le doublé

Pour la deuxième année consécutive, la doyenne sénégalaise des Sociétés de gestion et d'intermédiation (SGI), CGF Bourse, a arraché le trophée BRVM Awards le plus convoité du marché financier régional : Meilleure Société de Gestion et d'Intermédiation (SGI) de l'UEMOA, s'érigeant désormais en étalon-or de l'intermédiation boursière en Afrique de l'Ouest.

Il y a des distinctions qui valent confirmation. Il y en a d'autres qui fondent une légende. Le double sacre de CGF Bourse au titre de Meilleure Société de Gestion et d'Intermédiation (SGI) de l'UEMOA, lors de la 7ème édition des BRVM Awards tenue à Dakar les 26 et 27 mars 2026, appartient résolument à la seconde catégorie. Une édition qui a réuni plus des centaines de participants pour récompenser les acteurs majeurs du marché.

Pour la deuxième année consécutive, la Compagnie de Gestion Financière et de Bourse, par ailleurs partenaire officielle de cette 7ème édition, a arraché le trophée le plus convoité du marché financier régional, s'érigeant désormais en étalon-or de l'intermédiation boursière en Afrique de l'Ouest.

Une nuit de gloire

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Le jeudi 26 mars 2026, la capitale sénégalaise, qui accueillait pour la deuxième fois cette grand-messe annuelle du marché financier sous-régional, a vibré au rythme d'une cérémonie placée sous le thème évocateur : « La BRVM au carrefour de la technologie et de la durabilité pour un meilleur financement des économies de l'UEMOA ». Une thématique taillée sur mesure pour une institution comme la BRVM, qui a fait de l'innovation et de la vision durable les piliers de son modèle.

Quand le nom de CGF Bourse a résonné dans la salle, ce soir de vendredi 27 mars 2026, au moment de l'annonce du lauréat dans la catégorie SGI de l'année, l'ovation qui s'ensuivit n'avait rien de surprenant. Elle était la traduction spontanée d'une admiration que le marché nourrit depuis longtemps envers cette entreprise hors du commun.

Une admiration qui a retenti lorsque Madame Ndeye Khady Diack, Directrice Générale Adjointe et mémoire vivante de CGF Bourse, s'est avancée pour recevoir de ses mains le trophée. En elle, c'est trente ans de fidélité, première employée, parcours trader, d'expertise et de passion pour les marchés financiers que le public a acclamé (une standing ovation qui disait, sans équivoque, que l'admiration du marché pour CGF Bourse n'est ni récente, ni superficielle).

Visiblement émue, le trophée en main, elle a juste et après avoir remercié tout le monde, lancé : « Nous étions à 4200 milliards l'année dernière, correspondant aux ressources mobilisées sur le marché financier de l'UEMOA en 2025 ... Pourquoi pas 10 000 milliards cette année », ajoute-t-elle en message pour dire que « Nous avons tous besoin les autres des autres ».

Vingt-huit ans de rigueur, un nom qui s'impose

Depuis près de trois décennies, CGF Bourse façonne avec rigueur et ambition le paysage financier ouest-africain. Fondée en 1998 et agréée par l'Autorité des Marchés Financiers de l'UEMOA dès sa création, cette société basée à Dakar accompagne entreprises, investisseurs institutionnels et particuliers avec des solutions financières innovantes, structurées et profondément ancrées dans la réalité du marché régional. Son positionnement s'appuie sur une maîtrise technique pointue, une approche orientée client et une culture d'innovation constante au service de l'efficacité et de l'impact.

Derrière cette distinction se dessine une vision forte de la finance : celle d'un outil stratégique au coeur de la transformation durable de la région.

Ce double sacre n'est pas le fruit du hasard. Il est l'aboutissement logique d'une trajectoire construite sur la durée, jalonnée de décisions stratégiques audacieuses et d'une capacité rare à anticiper les mutations du marché.

Des performances qui parlent d'elles-mêmes

Sur le plan des chiffres, CGF Bourse a livré en 2024 une performance de haut vol qui a clairement influencé le jury des BRVM Awards. Les données publiées par la BRVM témoignent d'une dynamique renforcée, avec une augmentation significative des actifs en conservation, une hausse du volume de transactions par rapport à l'année précédente, et une part de marché en progression qui confirme la société comme un acteur incontournable, attirant à la fois des investisseurs institutionnels et des particuliers.

CGF Bourse a consolidé sa part de marché à 12,16%, portée par une stratégie particulièrement dynamique sur le segment des investisseurs institutionnels, lui permettant de maintenir son rang de deuxième SGI de l'UEMOA dans un secteur en pleine recomposition, où la concurrence n'a jamais été aussi vive. Une performance portée aussi par son Directeur général, Kalidou Diallo, qui a transformé une maison déjà solide en une institution d'excellence.

Le stratège des risques qui a changé la donne

En fonction depuis le 16 mars 2024, Kalidou Diallo n'est pas seulement « arrivé » à la tête de CGF Bourse : il a pris la main, et son style s'est vite laissé deviner. Ce n'est pas un dirigeant de vitrine, mais un dirigeant de profondeur (celui qui connaît la mécanique des marchés, les angles morts du risque, la discipline du reporting, et la manière dont une maison de bourse gagne durablement la confiance).

Titulaire d'un DEA en Monnaie, Finance et Banque à l'Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, il a également animé après la crise financière de 2008. Des séminaires en Risk Management sur les marchés financiers pour les étudiants de troisièmes cycles à l'université Paris 1-Panthéon-Sorbonne de 2009 à 2015. Un bagage académique d'exception, doublé d'une expérience de terrain forgée dans les places financières européennes les plus exigeantes.

Avant de rejoindre CGF Bourse, Kalidou Diallo a occupé des postes clés au sein de plusieurs institutions financières de premier plan en France : chez SMA Gestion à Paris, où en tant que membre du Comité Exécutif, il a supervisé le département de Contrôle des Risques de marché et des risques opérationnels de 2011 à 2016, mais aussi à la Direction Centrale des Marchés de Capitaux du Crédit Lyonnais, chez Groupama Asset Management, à la Banque d'Orsay et chez ODDO Asset Management. Une école européenne de la finance au millimètre, qui l'a préparé à relever les défis d'un marché ouest-africain en pleine accélération.

Sa nomination a marqué une transition stratégique : passer d'une ère de consolidation d'héritage à une ère de consolidation d'exécution, dans une UEMOA devenue plus sensible à la crédibilité, à la transparence et à la qualité de livraison.

Un homme de maison, un patron de vision

Ce qui rend le leadership de Kalidou Diallo encore plus remarquable, c'est qu'il n'était pas un inconnu tombé de nulle part. Depuis 2016, il dirigeait CGF Gestion, la filiale de gestion d'actifs du groupe. C'est là que son apport est devenu concret : renforcer les capacités de gestion et élargir le portefeuille. Autrement dit, avant même d'occuper le fauteuil de Directeur Général, il avait déjà renforcé les fondations (méthode, pilotage, discipline) et contribué à étendre la surface d'activité.

Reconnu pour son expertise pointue et sa capacité à diriger avec vision, rigueur et efficacité, il avait déclaré à sa prise de fonction : « Je suis ravi de rejoindre CGF Bourse. Ensemble, nous allons continuer à innover et à offrir les meilleurs services à nos clients. »

Deux ans plus tard, les faits lui donnent raison avec éclat.

Des chiffres qui imposent le respect

Sous sa gouvernance, CGF Bourse a affiché des performances éloquentes. Forte de plus de 25 ans d'expérience dans les marchés financiers, d'un capital social de 1,5 milliard FCFA et de plus de 1 000 milliards FCFA d'actifs en conservation, la SGI peut également se targuer d'avoir versé plus de 111 milliards de FCFA de dividendes en dix ans et 86 milliards de FCFA d'intérêts. Des chiffres qui traduisent, mieux que tout discours, la solidité d'une institution.

CGF Bourse a également joué un rôle central dans la levée record de l'État du Sénégal : 364 milliards FCFA mobilisés pour un objectif initial de 300 milliards, soit un taux de couverture de 121,3%, dans laquelle la société a agi en qualité de chef de file. Une opération emblématique qui illustre la confiance que les États et les investisseurs institutionnels placent dans l'institution dirigée par Kalidou Diallo.

Un leadership reconnu par les pairs

Cette récompense va bien au-delà de la reconnaissance d'un parcours. Elle confirme le rôle moteur de CGF Bourse dans le développement des marchés de capitaux de l'UEMOA et renforce sa légitimité en tant que référence pour les investisseurs, les entreprises et les institutions.

Pour beaucoup d'observateurs du marché, ce double sacre consécutif envoie un message fort : CGF Bourse n'est pas un outsider qui a eu la chance de passer devant. C'est une institution qui s'installe durablement au sommet, qui trace la voie et que ses concurrents ont désormais pour mission de rattraper.

« L'avenir s'écrit avec les institutions solides », avait-on pu lire dans les communiqués de la société après le premier sacre de Cotonou en 2025. Le double sacre de Dakar 2026 vient valider, avec éclat, cette affirmation.

Un marché UEMOA en quête de champions

Ce couronnement intervient dans un contexte où la BRVM, forte d'une capitalisation boursière en progression constante, ambitionne de jouer un rôle encore plus central dans le financement des économies de l'espace UEMOA. Les tendances actuelles laissent entrevoir une concentration croissante du marché autour des leaders, tout en offrant des opportunités pour des challengers capables d'innover et d'adapter leurs offres.

Dans ce tableau, CGF Bourse occupe une position stratégique : celle d'un acteur qui inspire confiance aux investisseurs, qui guide les entreprises vers les marchés de capitaux, et qui contribue, transaction après transaction, à bâtir un écosystème financier régional plus profond et plus inclusif.

Le contexte est loin d'être clément. L'industrie des SGI dans l'UEMOA a connu en 2025 une évolution marquante, portée par CGF BOURSE qui s'est imposée en tête du classement avec une part de marché de 19,20% de la valeur des transactions passées sur le marché des capitaux. Dans cet environnement compétitif en pleine ébullition, se hisser au sommet des BRVM Awards pour la deuxième année de suite exige bien plus que de la résilience : cela exige l'excellence.

La légende s'écrit dans la continuité

Deux BRVM Awards consécutifs. Deux éditions. Deux villes. Un seul nom : CGF Bourse. La Compagnie de Gestion Financière et de Bourse n'est plus seulement une SGI performante parmi d'autres. Elle est désormais le visage de l'excellence boursière en Afrique de l'Ouest.

Dans un espace financier où la concurrence entre SGI s'intensifie, où les investisseurs deviennent plus exigeants et où la BRVM ambitionne de jouer un rôle toujours plus central dans le financement des économies de l'UEMOA, CGF Bourse s'impose comme un repère.

Deux BRVM Awards consécutifs. Deux éditions. Deux villes. Une seule constante : la culture d'excellence à CGF Bourse. L'aventure continue (et la légende s'écrit désormais au rythme du doublé).