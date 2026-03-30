Afrique de l'Ouest: Invictus Capital Finance - Meilleur Arrangeur de l'année - Le sacre d'un météore

Au terme de la 7ème édition des BRVM Awards tenue à Dakar les 26 et 27 mars 2026, la SGI (Société de gestion et d'intermédiation) sénégalaise Invictus Capital & Finance (ICF) a été couronnée « Meilleur Arrangeur de l'année ». Une distinction qui vient consacrer une trajectoire aussi fulgurante qu'exemplaire sur le marché financier de l'UEMOA.

Isaac MBAYE à droite , Directeur général de Invictus Capital & Finance recevant son prix des mains du Directeur de la Dette publique du Sénégal , Monsieur Alioune DIOUF

L'ascension de la société Invictus Capital & Finance (ICF) dans la sphère financière régionale fait résolument partie de celles qui forcent l'admiration. Dans la constellation des 47 sociétés cotées qui peuplent encore l'espace de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (UEMOA) et la quarantaine de SGI qui gravitent autour, une étoile scintillante qui tient sur trois jambes s'est rapidement imposée comme un acteur clé du marché financier sous-régional.

C'est cette étoile qui a été sacrée le 27 mars 2026, « Meilleur Arrangeur de l'année », par un jury présidé par Didier Acouetey, à l'issue de la 7ème édition 2026 des BRVM Awards.

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En seulement sept ans, fondée en 2019, ICF est devenue la 2ème SGI du marché sénégalais en termes de conservation d'actifs et la 4ème de l'UEMOA en volume de transactions, selon le classement 2024. Une ascension qui tient du prodige dans un secteur où l'ancienneté est traditionnellement synonyme de légitimité, et qui fait de ICF une des forces les plus disruptives du marché financier régional de l'UEMOA.

Quatrième au dernier classement 2024 des SGI dans la sous-région, ICF s'est imposée durablement dans le Top 10, devant des ténors comme Hudson & Cie, EDC Corporation, Boa Capital Securities ou encore Bridge Securities et NSIA Finance. Plutôt rare pour une SGI indépendante aussi jeune (et d'autant plus remarquable dans un secteur historiquement dominé par des maisons établies de longue date).

Sous l'impulsion stratégique de son Directeur Général, Isaac Mbaye, ancien banquier passé par Ecobank et Attijariwafa Bank, ICF a forgé en quelques années une réputation d'excellence et de rigueur qui force le respect des acteurs les plus établis du marché.

Son ambition affichée est de rapprocher les émetteurs et les investisseurs actifs sur la place régionale organisée autour de la BRVM. Une ambition qui ne relève plus du projet, mais du bilan.

Un palmarès d'opérations qui impose le respect

Ce qui distingue ICF dans le paysage des SGI de l'UEMOA, c'est avant tout sa capacité à structurer des opérations de grande envergure avec une précision d'orfèvre. Dès 2020, la société a réalisé un emprunt obligataire par appel public à l'épargne pour le Port Autonome de Dakar, d'un montant de 60 milliards FCFA. Entre 2023 et 2024, elle a ensuite piloté plusieurs emprunts obligataires pour le groupe EDK SA, pour l'État du Sénégal, et pour Sonatel.

La série est impressionnante : 204 milliards FCFA en mars 2023, 138 milliards FCFA en août 2023, 265 milliards FCFA en janvier 2024 pour l'État du Sénégal, 10 milliards FCFA pour le Groupe EDK, et 75 milliards FCFA pour Sonatel.

La machine ne s'est jamais arrêtée, mais c'est en 2025 qu'ICF a véritablement écrit une page d'histoire.

Lancé le 27 mars 2025, l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne initialement fixé à 150 milliards FCFA a été clôturé par anticipation en seulement 14 jours, après avoir atteint un montant souscrit record de 416 milliards FCFA. Une performance inédite sur la place sous-régionale, qui a sidéré les observateurs les plus avertis.

La philosophie qui sous-tend ces succès est simple mais exigeante : « La persévérance, l'éthique et l'esprit d'équipe », ainsi que l'a rappelé M. Mbaye en recevant son trophée.

L'art de l'arrangement au plus haut niveau

En tant qu'arrangeur et chef de file, ICF a su structurer des opérations sur mesure, dans un environnement marqué par un durcissement des conditions monétaires et une concurrence accrue pour l'accès aux capitaux. C'est précisément cette capacité à performer dans l'adversité qui fait toute la valeur du prix de Meilleur Arrangeur de l'année.

Le rôle central de l'arrangeur exige la patte de spécialistes, dans un processus complexe et hautement réglementé. ICF a démontré, opération après opération, qu'elle maîtrise ce processus mieux que quiconque.

Et la reconnaissance ne se limite pas aux frontières de l'UEMOA. En septembre 2025, ICF a annoncé l'ouverture d'un bureau de représentation à Abidjan, en Côte d'Ivoire, confiant sa direction à Madame Edna Anasse-Zohou, avec pour mission de développer les relations avec les entreprises locales, les investisseurs institutionnels et particuliers, et les acteurs publics.

Une large couverture des métiers de la Finance

La holding se positionne comme un guichet unique de solutions financières, à travers les différentes entités qui la composent.

INVICTUS CAPITAL & FINANCE dont la force principale réside dans son réseau de partenaires techniques et financiers internationaux ainsi que son engagement à participer activement au développement des économies de la région à travers le Marché Financier Régional ;

positionnée comme la première société de gestion de fonds communs de titrisation de créances à capitaux sénégalais, KF TITRISATION ambitionne d'être la référence en matière de création et de gestion de fonds communs de titrisation de créances ; DEVELOPMENT FINANCE ADVISORY(DFA) est un cabinet de conseil spécialisé dans le financement durable . Son expertise couvre un spectre complet de services financiers alliant financement à impact et Trade finance ;

Le fonds KHUWAYLID CAPITAL est conçu pour investir sous forme de participations minoritaires, de quasi capitaux, ou via différents instruments conformes à la finance islamique (tels que Mudarabah, Musharakah, Murabaha, Salam, Istisna, Ijara, etc.)

INVICTUS ASSET MANAGEMENT, qui est une nouvelle société de gestion d'Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM). Sa naissance marque ainsi une étape stratégique dans le développement du groupe déjà actif sur plusieurs segments clés de la finance.

Un sacre dans la continuité

Le sacre d'ICF aux BRVM Awards 2026 intervient au moment où la société élargit son horizon bien au-delà du Sénégal. Isaac Mbaye a co-organisé le Structured Finance Africa Forum à Dakar, un événement entièrement dédié aux financements structurés, conçu par des Africains pour des Africains, réunissant ministres, régulateurs, hauts cadres institutionnels et experts financiers du monde entier. Une initiative qui illustre parfaitement l'ambition d'ICF : non seulement performer sur le marché régional, mais contribuer à en redéfinir les contours. Une vision africaine, une ambition continentale.