Afrique: Banque africaine d'import-export - Les 33e Assemblées annuelles prévue à El Alamein en Egypte du 21 au 24 juin 2026

La Banque africaine d'import-export (Afreximbank) a annoncé qu'elle tiendra ses 33e Assemblées annuelles (AAM2026) à El Alamein en Égypte, du 21 au 24 juin 2026.

Selon un communiqué de presse, ces assemblées réuniront des chefs d'État, des responsables gouvernementaux, des décideurs politiques, des dirigeants du secteur privé, des institutions financières, des universitaires et des partenaires internationaux venus de toute l'Afrique et d'ailleurs.

«Dans un contexte marqué par l'intensification des réajustements géopolitiques et des conflits, Afreximbank tiendra ses 33es Assemblées annuelles sous le thème « Commerce intra-africain et industrialisation : la voie vers la souveraineté économique », soulignant ainsi la nécessité croissante pour les pays africains de mobiliser leurs capacités internes, de renforcer les chaînes de valeur régionales et d'accélérer la transformation industrielle afin de jeter les bases d'une croissance durable et résiliente », renseigne le communiqué.

Ces assemblées réuniront des chefs d'État, des responsables gouvernementaux, des décideurs politiques, des dirigeants du secteur privé, des institutions financières, des universitaires et des partenaires internationaux venus de toute l'Afrique et d'ailleurs.

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À travers une série de dialogues et d'échanges stratégiques, Afreximbank vise à identifier les projets prioritaires et les programmes concrets qui permettront de faire progresser la transformation de la structure commerciale de l'Afrique, en particulier dans un contexte marqué par le protectionnisme, l'évolution des alliances et les intérêts économiques particuliers.

S'exprimant au sujet de l'AAM2026, Dr George Elombi, Président d'Afreximbank et du Conseil d'administration de la Banque, a exprimé sa gratitude au gouvernement égyptien pour avoir accepté d'accueillir les Assemblées annuelles de 2026. « Au cours de la dernière décennie, Afreximbank a jeté des bases solides pour permettre au commerce intra-africain de prendre son essor. Alors que nous entrons dans cette nouvelle phase, nous devons donner la priorité à la transformation des marchandises destinées à être échangées dans le cadre de l'accord de libre-échange », a déclaré M. Elombi.

Hassan Abdalla, Gouverneur de la Banque centrale d'Égypte (Cbe), a affirmé : « En tant que pays hôte d'Afreximbank, l'Égypte est honorée à l'idée d'accueillir les éminents délégués qui assisteront aux 33es Assemblées annuelles de la Banque. Dans un contexte marqué par une incertitude mondiale croissante et une dynamique économique en pleine mutation, la situation géographique stratégique et l'envergure économique de l'Égypte en font un moteur essentiel de l'intégration régionale et de la promotion des priorités continentales.

L'organisation de l'AAM2026 à El Alamein témoigne de l'engagement continu de l'Égypte à soutenir les institutions africaines dans le renforcement du commerce intra-africain et la promotion de l'industrialisation et de la transformation économique à long terme du continent ».