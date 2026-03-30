Congo-Brazzaville: Élections municipales en France - Une Franco-Congolaise élue à Bondy

Issue de la société civile, la Franco-Congolaise Roseline Morelli vient d'être élue à Bondy en région parisienne, ville du footballeur Kylian Mbappé, sur la liste menée par Stephen Hervé "Continuons ensemble pour l'avenir de Bondy".

Sur les 26 784 électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune, 12 492 se sont rendus aux urnes, soit un taux de participation de 46,64%. À l'inverse, l'abstention s'élève à 53,36%. On décompte également 246 votes blancs et 146 votes nuls.

La liste avec Stephen Hervé (LDVD) obtient 6123 voix, soit 50,6% des suffrages exprimés. Celle menée par Mehmet Ozguner (LFI), "Être Bondy", obtient 5977 voix, soit 49,4% des suffrages exprimés.

L'élection de la présidente de l'association "Les amis d'Auguste Ipemba", Roseline Morelli, est la résultante de son implication dans les activités statutaires menées, "bon an mal an", à savoir promouvoir la solidarité sous toutes ses formes, notamment en développant des activités de prévention, de développement durable et d'animation à caractère culturel, social et humanitaire.

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Désormais, elle devient la deuxième Franco-Congolaise dans la sphère politique déjà marquée par Nadège Abomangoli, vice-présidente de l'Assemblée nationale française, qui soutenait, d'ailleurs, la liste de LFI.

Dans le "Vivre-ensemble" prôné par la ville de Bondy, avec l'élection de Roseline Morelli s'ouvre l'ère du devoir de mémoire où l'on se souviendra bientôt que leur élue est originaire du pays qui a abrité la capitale de la France libre : Brazzaville.