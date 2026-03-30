Afrique: ARTs martiaux - Le Congo trône au sommet du Grand Prix de Yaoundé

Grâce à une performance imposante de Sibail Charlemane Ndzon, la République du Congo a remporté la première place de l'Open hommes lors du Grand Prix de Mixed Karate Fight (MKF) au Cameroun. Un sacre qui ouvre les portes du mondial en Turquie.

Le Palais des sports de Yaoundé a vibré, le 21 mars dernier, au rythme des coups d'éclat de la Fédération congolaise de savate boxe française, shoot boxe et disciplines associées. La délégation congolaise s'est mesurée à cinq autres d'Afrique centrale, notamment le Cameroun (Pays hôte), la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, le Gabon et le Tchad.

Au terme d'une compétition intense, c'est le Congolais Sibail Charlemane Ndzon qui a dicté sa loi dans la catégorie reine (Open hommes, toutes catégories confondues). Alliant technicité et puissance, l'athlète a hissé le drapeau vert-jaune-rouge sur la plus haute marche du podium, confirmant la vitalité des arts martiaux congolais sur la scène continentale.

Destination Istanbul

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Ce succès n'est pas seulement honorifique. En s'imposant à Yaoundé, Sibail Charlemane Ndzon valide officiellement son ticket pour le prestigieux Grand Prix d'Istanbul, prévu en septembre prochain. Un nouveau défi de taille où il représentera non seulement le Congo, mais aussi l'excellence de l'Afrique centrale face à l'élite mondiale.

Il est temps que les autorités congolaises mettent tous les moyens et toutes les stratégies en place afin de garantir une bonne préparation à ce jeune athlète qui représentera le pays et la sous-région en Turquie. Un nouveau sacre de Sibail Charlemane Ndzon, sur le plan international, va sûrement booster les autres pratiquants.

La Fédération a tenu à saluer le partenariat « exemplaire » avec Arnaud Nkamhoua, promoteur de l'événement, qui a assuré la prise en charge intégrale (Transport et pension complète) des représentants congolais.

« Cette victoire est le fruit d'un travail acharné des athlètes et d'un encadrement technique rigoureux », ont souligné les dirigeants fédéraux, tout en adressant leurs félicitations à l'ensemble des membres ayant contribué à ce rayonnement international.

Conduite par le Grand Me Brunel Bouap Poundjoll, directeur technique national, la délégation composée de huit membres a bénéficié d'un encadrement de haut niveau. Parmi les autres membres (Athlètes et membres), il y avait Destinée Divine Koundika Houmba, Sibail Charlemane Ndzon, Ossegane Ibarassongo Wande, Mavy Edoumoue Ndengue, Jodel Oyombi Mberri, Shalom Grâce Nathan Assaly Nganga et Frid Francel Kaya Moudikou.