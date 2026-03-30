Afrique: Diplomatie - Alassane Ouattara félicite Denis Sassou-Nguesso pour sa réélection

Le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a adressé un message officiel de félicitations à son homologue congolais, Denis Sassou-Nguesso, à la suite de sa réélection à la tête de la République du Congo, à l'issue du scrutin du 15 mars 2026.

Dans ce télégramme officiel transmis depuis Abidjan, le Chef de l'État ivoirien exprime, au nom du peuple et du gouvernement ivoiriens, ainsi qu'en son nom propre, ses « très vives et chaleureuses félicitations » pour cette victoire électorale.

Saluant cette « heureuse circonstance », le Président Alassane Ouattara a formulé des vœux de santé, de bonheur et de plein succès à son homologue dans l'exercice de ses fonctions. Il a également exprimé sa confiance dans la capacité du Président congolais à poursuivre sa mission à la tête de son pays.

Au-delà des félicitations, ce message diplomatique traduit la volonté des deux nations de consolider leurs relations. Le Chef de l'État Alassane Ouattara a réaffirmé sa disponibilité à œuvrer, de concert avec le Président Denis Sassou-Nguesso, au raffermissement des liens de fraternité et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Congo.

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Cette démarche s'inscrit dans une dynamique de renforcement des relations bilatérales, au bénéfice des peuples ivoirien et congolais, dans un contexte africain marqué par la nécessité d'une coopération accrue entre États.

Ce télégramme s'inscrit dans la tradition diplomatique qui veut que les Chefs d'État africains se témoignent mutuellement leur soutien et leur considération à l'occasion d'échéances politiques majeures. Il illustre également la solidité des relations historiques entre Abidjan et Brazzaville.