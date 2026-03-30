Cote d'Ivoire: Sportivement - Bon pour le moral

Faé a encore servi du Faé en bouleversant le dispositif de départ, samedi, à Milton Keynes dans le Buckinghamshire, en Angleterre, face à la Corée du Sud battue (4-0). Amad Diallo, Christ Inao, Nicolas Pépé étaient sur le banc ! Cela a suffi pour qu'on voue le coach aux gémonies.

Il fallait être costaud dans la tête et avoir les « corones » pour faire ce choix. Le faisant, Emerse Faé, en quête de formule magique en vue de la Coupe du monde, a étalé la profondeur du banc des Éléphants de Côte d'Ivoire. Notamment sur le plan offensif.

On s'est surtout régalé d'un Martial Godo séduisant. A l'instar de Christ Inao, Yan Diomandé, le jeune footballeur né en Angleterre, n'a pas tardé à prouver son engagement pour le drapeau national sur ce match. On a vu un Godo débordant d'envie d'aider la Côte d'Ivoire à triompher, un joueur qui ne dribble pas pour les beaux yeux des spectateurs. Mais un joueur mature dans ses choix de jeu.

Cette fois, Parfait Guiagon semble avoir compris l'enjeu de sa présence sur la liste du mois de mars 2026.

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Avec Christ Inao, au milieu de terrain, Parfait Guiagon pourrait former un duo magique. Il reste à trouver un troisième oiseau rare pour former le trio indispensable pour aller conquérir n'importe quelle citadelle dans le monde.

En tout cas, le niveau affiché par les Éléphants de Côte d'Ivoire, samedi, contre la Corée du Sud, donne à espérer. C'est l'un des matchs les plus aboutis de la sélection nationale sous Emerse Faé. Si les Éléphants poursuivent sur cette belle lancée, alors personne ne sera surpris de les voir en quarts ou même en demi-finale de ce Mondial nord-américain.

Car après la Can au Maroc qui avait laissé tout le monde sur la faim, on était curieux de prendre des nouvelles de cette équipe de Côte d'Ivoire constellée de pépites. Eh bien, la reconstruction est quasiment achevée.

Le bolide ivoirien est en phase de quitter l'usine, avec un turbo compresseur de la dernière génération. On le verra dans toute sa plénitude, bientôt, à Philadelphie et à Toronto. Nous ne crierons pas trop vite victoire. Mais, avouons-le, le niveau de jeu proposé par les Éléphants était beau à voir.

Au début, on ne voyait pas l'opportunité d'un tel match de préparation contre ce pays asiatique, toutefois, au final, on a assisté à un très beau match, avec une très belle équipe coréenne qui aurait pu changer la donne.

La Corée s'est tout de même créé pas moins de 3 occasions de buts. Elle a juste manqué de tueurs devant.