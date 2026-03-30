Cote d'Ivoire: Match amical Côte d'Ivoire/Corée du Sud - La belle démonstration des Éléphants

A deux mois du Mondial 2026, la Côte d'Ivoire se met en confiance, en dominant largement la Corée du Sud.

En football, il y a des victoires qui donnent des ailes et surtout qui mettent en confiance. Celle enregistrée par Emerse Faé et ses joueurs contre la Corée du Sud, en est une.

Sortis de la Can 2025 sur un goût d'inachevé, les Éléphants avaient besoin de se refaire le moral et surtout démontrer à leurs supporters que la défaite contre les Pharaons d'Égypte en quarts de finale n'était qu'un accident de parcours. Contre la Corée du Sud, Yahia Fofana et ses coéquipiers se sont non seulement imposés mais surtout avec la manière.

Une démonstration de puissance (4-0) contre une équipe de Corée du Sud pourtant réputée pour sa rigueur tactique et surtout difficile à jouer. Une rencontre dans l'ensemble bien gérée par Evan Ndicka et ses coéquipiers qui n'ont pas craqué dans leurs moments faibles et qui ont largement profité de leurs moments forts avec une efficacité retrouvée en attaque.

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Malgré une entame de rencontre difficile où les Éléphants n'ont déclenché leur première frappe sur le but adverse qu'après 30 minutes de jeu, à la fin ce sont quatre buts de belle facture (dans la conception comme dans la finition) qu'ils ont offerts au public du MK Stadium de Londres.

Des réalisations qui portent les griffes d'Evann Guessand (36e), Simon Adingra (43e), Martial Godo (63e) et Wilfried Singo (92e). C'est d'ailleurs pour la première fois que les Pachydermes ivoiriens infligent un score aussi lourd à une équipe mieux classée qu'eux au ranking mondial.

Les Guerriers Taeguk occupent la 22e place devant les Éléphants (35e). Une prestation de qualité qui ne devait cependant pas faire oublier certaines failles de l'équipe. Notamment les transitions entre les lignes, la récupération et les hésitations en défense.

Par ailleurs, Emerse Faé devra faire des choix forts au milieu de terrain en misant sur des joueurs techniques, capables de casser les lignes en phase de relance. Le prochain test des Éléphants sera contre l'Ecosse à Liverpool, le mardi 31 mars à partir de 19h.