Ile Maurice: Tentative de meurtre - Une femme hospitalisée, le suspect en fuite

30 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par S.V.-N

Une ressortissante française âgée de 54 ans, résidant sur la route côtière à Pointe-aux-Sables, a porté plainte à la police le vendredi 27 mars 2026, signalant des actes de séquestration et de violences survenus à son domicile.

Selon la quinquagénaire, qui travaille à son compte, les faits se seraient déroulés sur plusieurs jours et impliqueraient son partenaire, un homme de 36 ans exerçant comme jardinier dans la même localité. Elle affirme avoir été retenue contre sa volonté et agressée à plusieurs reprises dans un contexte de violences conjugales.

La victime rapporte avoir subi des blessures ainsi que des difficultés respiratoires. Elle indique avoir finalement réussi à se libérer avant de solliciter de l'aide. Alertée, la police a ouvert une enquête. Le suspect est actuellement recherché pour tentative de meurtre. La plaignante a été admise à l'hôpital le même jour, où elle a reçu des soins. Elle a pu quitter l'établissement le lendemain, le samedi 28 mars 2026. Les autorités ont recommandé à la victime d'entamer des démarches pour l'obtention d'une Protection Order.

L'enquête policière se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes de ces faits.

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