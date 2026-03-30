Ile Maurice: Hans Sok Appadu - «Salah, le roi indiscutable»

interview

Le 'king' egyptien d'Anfield Mo Salah s'en va en fin de saison, les supporters des Reds sont peinés. Hans Sok Appadu, de l'Official Liverpool Supporters Club de Londres, raconte sa rencontre avec Mo Salah en 2018, lorsqu'il lui avait remis un tapis de prière en cadeau et avait pu échanger avec lui...

Etes-vous surpris du départ de Mohamed Salah de Liverpool en fin de saison ?

Pas du tout, on s'attendait à son départ du côté des supporters. Je trouve que le timing est très bon et qu'il part au bon moment. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est donné corps et âme dans cette équipe. Il a donné tout ce qu'il avait pour Liverpool FC. Mais il est aussi quelqu'un qui a un ego, et quand l'équipe ne perform pas ça l'affecte. Dernièrement, on a vu ses réactions et qu'il n'était pas content d'être mis sur la touche. L'équipe a évolué. Avant tous les ballons passaient par lui et il faisait la décision tout seul devant, maintenant on ne joue plus comme ça.

C'est pour ça que je dis que c'est le bon moment pour qu'il parte.

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Est-ce que le départ de Salah va permettre à Slot de sauver sa place au club ?

Non, je ne pense pas. Il faut accepter une chose : Liverpool est une institution, ce n'est pas comme dans n'importe quel autre club. Ok, on respecte la première saison d'Arne Slot qui nous a donné le titre de champion. Mais on doit reconnaître que les résultats de cette saison sont une catastrophe. Je ne pense pas qu'il soit la personne qu'il faut pour le Liverpool Football Club. Le club est trop grand pour lui. Il n'est plus à la hauteur des ambitions du club, qui a investi très gros...

Que retiendrez-vous du passage de Mo Salah à Liverpool personnellement ? Est-ce le plus grand joueur que vous ayez vu en action ?

C'est le plus grand buteur que Liverpool a eu, c'est sûr. Ses records et ses stats parlent pour lui. Même si moi, personnellement, le plus grand joueur qu j'ai vu évolur sous un maillot c'est Luis Suarez, un vrai phénomène. Mon préféré, même devant Steven Gerrard... Mais pour tout le Kop, Salah sera toujours l'un des meilleurs de l'histoire, c'est sûr... Il faut aussi préciser quel impact Mohamed Salah a eu sur l'Angleterre : depuis qu'il a signé chez les Reds, le taux de crime a diminué dans le North West de l'Angleterre... Ce n'est vraiment pas un joueur comme les autres.

Quelle destination pour Salah : l'Arabie Saoudite, les USA, le PSG ou un autre grand club européen ?

Salah est guidé par son agent. Le Colombien Abbas Ramy, qui est très arrogant et qu'on n'aime pas trop à Liverpool. Je ne vois pas Salah aller jouer en Amérique. Il n'y a que deux destinations je pense : soit l'Arabie Saoudite, soit il ravale son orgueil et il retourne en Italie...

Vous avez eu la chance de rencontrer Salah en 2018. Racontez- nous...

Je lui avais offert un tapis de prière de la part de notre fan club officiel des Reds de Londres. Il n'était pas encore une star mais je pensais qu'il allait exploser avec nous. Des rumeurs disaient qu'il ne se sentait pas bien, c'était pendant le Ramadan, et j'ai eu cette idée de cadeau qui l'a touché. On l'avait choisi comme 'Player of the season' de notre club de supporters.

Steven Gerrard dit qu'il faut une superstar pour remplacer Salah. Partagez-vous son avis ? Qui serait l'heureux élu pour vous ?

Exactement ! Mais ca sera très difficile. Pour moi, c'est quasiment impossible d'avoir quelqu'un qui viendra battre les records de Salah. Maintenant, on a Isak. L'équipe devra évoluer sans vouloir remplacer Salah à tout prix, je pense qu'on aura l'intelligence de le faire.

Est-ce que vous imaginez Salah quitter Liverpool sur une grande note en éliminant Paris, remportant la Champions League ou la FA Cup ?

Mohamed Salah is the indeniable King of Liverpool... Mais on a pas aimé son attitude dernièrement vis à vis du club. C'est dommage qu'il ait fait ça. Mais je pense qu'il donnera tout avant de partir. Il partira sur une note positive. Contre le PSG ça s'annonce quand même difficile... C'est le champion d'Europe en titre. Mais avec Liverpool anything is possible ! Si on bat le PSG ça voudra dire qu'on peut gagner la Cham- pions League, mais on n'en est pas encore là... Et je retiens que cette saison est très décevante pour Liverpool.