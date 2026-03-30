Ile Maurice: Des marchands ruinés et sans filet de sécurité

Quatre incendies en quatre ans. C'est le triste bilan dressé par la communauté des marchands du Victoria Urban Terminal, après qu'un nouvel incendie a ravagé quatre stands dans la soirée du samedi 28 mars. Des pertes colossales, aucune compensation et un appel pressant aux autorités.

Le marché du Victoria Urban Terminal, dans la capitale, a de nouveau été frappé par les flammes. Dans la soirée du samedi 28 mars, un incendie a détruit quatre stands, plongeant leurs propriétaires dans le désarroi. Pour ces marchands présents sur ce site depuis plus de quatre ans, c'est un coup dur de trop.

Hydar Ryman, porte-parole des marchands, ne cache pas son amertume. «C'est très triste pour notre communauté. En quatre ans, nous avons subi quatre incendies», déplore-t-il. Il se dit toutefois soulagé qu'aucune victime n'ait été à déplorer.

Mais la répétition de ces sinistres soulève de sérieuses questions sur la sécurité du site. Comment un marché fréquenté par quelque 550 marchands peut-il connaître quatre départs de feu en si peu de temps, sans que des mesures structurelles ne soient prises ? C'est la question que posent aujourd'hui les commerçants aux autorités.

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Si le bilan humain est épargné, le bilan financier est catastrophique. Anand Goind, dont le stand a été entièrement détruit, témoigne : «Toutes mes marchandises sont parties en fumée - chaussettes, serviettes, torchons... des articles évalués entre Rs 400 000 et Rs 600 000.»

Un autre marchand, qui souhaite rester anonyme, se retrouve dans une situation encore plus précaire : «J'avais contracté un prêt de Rs 600 000 pour acheter mes articles. Maintenant, tout est parti, et je me retrouve avec une lourde dette.»

Or, aucune indemnisation n'est prévue. Hydar Ryman explique : l'assurance souscrite par le Victoria Urban Terminal couvre uniquement l'infrastructure, et non les marchandises des commerçants, malgré le paiement d'un loyer mensuel. Face à cette situation, Hydar Ryman lance un appel pressant au gouvernement et à la municipalité : «Dans un contexte économique difficile, ce n'est pas normal qu'un lieu comme le Victoria Urban Terminal ait pris feu quatre fois en quatre ans.

Il est urgent que nos autorités assurent notre protection.» Et si aucune réponse n'est apportée, les marchands envisagent de prendre les choses en main : «Nous devrons nous organiser pour mettre en place un plan de protection contre ce type d'incident», prévient le porte-parole.

Pour les 550 marchands dépendant de ce marché pour leur subsistance, l'urgence d'une réponse concrète - mesures de prévention incendie et assurance adaptée - n'a jamais été aussi évidente. En attendant, les victimes de ce quatrième incendie devront se relever seules.

Avis au public

Le lendemain de l'incendie, le Victoria Urban Terminal a annoncé avoir obtenu l'autorisation de rouvrir le rez-de-chaussée dès le dimanche 29 mars à 13 h. Des opérations de nettoyage ont été engagées pour garantir un environnement sûr. Les commerces du rez-de-chaussée, dont le supermarché Winner's, ont ainsi pu reprendre leurs activités. En revanche, le marché, le food-court, le pont piétonnier menant au Metro Express ainsi que le parking restent fermés.