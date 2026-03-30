Ile Maurice: Vandalisme et agression contre un médecin

Une série d'incidents s'est produite dans l'enceinte du SAJ Hospital dans la soirée du dimanche 29 mars. Des actes de vandalisme visant un lieu de culte ont été signalés, suivis de l'agression d'un médecin de l'établissement.

Un sanctuaire pris pour cible

Vers 20 h 32, des dégâts ont été constatés sur un sanctuaire situé dans la cour arrière de l'hôpital. Quatre vitres de la porte d'entrée ont été brisées à l'aide d'une pierre retrouvée sur place. Aucune idole n'a toutefois été endommagée. Les dommages matériels sont estimés à Rs 10 000.

L'incident a été signalé à un médecin par un chauffeur du service d'ambulances, qui a ensuite alerté la police. La zone étant couverte par des caméras de vidéosurveillance, les enquêteurs ont rapidement orienté leurs recherches. Un suspect résidant dans la région a été conduit au poste de police par des policiers de la localité. Une patrouille mobile a également été déployée à son domicile.

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Un médecin agressé peu après

Moins de deux heures plus tard, vers 22 h 30, le médecin généraliste qui avait signalé l'acte de vandalisme a été pris à partie alors qu'il se trouvait toujours dans l'enceinte de l'hôpital.

Un groupe d'une vingtaine d'individus vêtus de noir l'aurait approché, et l'un d'eux l'aurait frappé à la tête avec une matraque extensible en métal.

Bien qu'aucune blessure visible n'ait été constatée, le médecin s'est plaint de douleurs à la tête et a sollicité un examen médical. Il affirme pouvoir identifier l'un des agresseurs.

Le Scene of Crime Office a été informé et la Criminal Investigation Division s'est rendue sur les lieux. L'enquête se poursuit afin d'identifier toutes les personnes impliquées dans ces deux incidents.