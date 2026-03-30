Ile Maurice: Lucas Douce, la montée en puissance d'un ambitieux

À peine sept mois après son arrivée en France, Lucas Douce affiche déjà des signes clairs de progression. Le badiste mauricien, engagé dans un projet structuré mêlant études et sport de haut niveau, s'inscrit désormais dans une dynamique ambitieuse, tournée vers la performance internationale.

Le changement de vie a été radical. Quitter Maurice, ses proches et son environnement familier n'a rien d'anodin. Les premières semaines ont été marquées par le doute et la nostalgie. «Ce n'était pas évident d'évoluer loin de mon île natale. Les parents, les amis et même le lagon me manquaient», confie-t-il. Une phase délicate, presque inévitable, dans le parcours d'un jeune athlète en quête d'excellence.

La suite s'est construite avec patience. Progressivement, les repères se sont installés. Strasbourg est devenu un nouveau point d'ancrage, autant personnel que sportif. «Avec le temps, je me suis adapté. Aujourd'hui, je suis bien installé à Strasbourg», explique Lucas Douce, désormais pleinement engagé dans son quotidien.

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Ce nouveau cadre impose un rythme exigeant. Jusqu'à dix séances d'entraînement hebdomadaires structurent ses journées, dans un environnement où le niveau de jeu ne laisse aucune place à l'approximation. L'intensité, la rigueur et la concurrence constante participent directement à sa progression. «Le niveau est complètement différent de ce que j'ai connu. Cela m'aide énormément dans ma progression», souligne-t-il.

Sous la supervision de Julien Fuchs, le Mauricien bénéficie d'un encadrement précis et constant. Chaque séance, chaque match devient une opportunité d'affiner son jeu et de repousser ses limites. Le travail engagé commence déjà à porter ses fruits.

Installé à Strasbourg depuis sept mois, le badiste mauricien enchaîne les performances et affiche des ambitions élevées sur la scène internationale.

Les résultats récents en témoignent. Lors du tournoi de printemps à Besançon, Lucas Douce s'est illustré avec autorité, s'imposant à la fois en simple et en double mixte. Une performance solide, construite avec maîtrise, qui confirme sa montée en puissance sur le circuit. À cela s'ajoute un podium décroché aux Championnats d'Afrique, preuve de sa régularité et de sa capacité à répondre présent lors des grandes échéances.

Malgré ces succès, le regard du joueur reste tourné vers l'amélioration. L'exigence personnelle domine son discours. «Je sais que j'aurais pu faire mieux», admet-il avec lucidité. La dimension mentale apparaît désormais comme un axe de progression prioritaire. «Je suis au point physiquement, mais je dois encore progresser mentalement. C'est une étape essentielle pour continuer à avancer dans ma carrière.»

L'ambition est clairement assumée. Soutenu notamment par KFC, Lucas Douce ne se contente pas de performer à court terme. Une vision à long terme guide ses choix et son investissement quotidien. Plusieurs objectifs majeurs sont déjà identifiés : remporter le South Africa International Open, briller aux Championnats du Monde à Delhi et, surtout, se positionner en vue d'une qualification pour les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028.

Le calendrier à venir s'annonce dense, avec une succession de tournois qui serviront de révélateur. Chaque compétition représente une étape supplémentaire dans sa construction en tant qu'athlète de haut niveau. Les interclubs en France, prévus fin mars, constitueront un nouveau test dans cette trajectoire ascendante.

La progression de Lucas Douce repose sur un équilibre encore fragile, mais maîtrisé : adaptation personnelle, exigence sportive et ambition affirmée. Loin de son île, le Mauricien s'ouvre désormais à un horizon plus vaste, où chaque performance compte et où chaque détail peut faire la différence.

Une chose est certaine : la trajectoire est lancée. Et au vu de sa détermination, Lucas Douce semble bien décidé à jouer, très rapidement, les premiers rôles sur la scène internationale.