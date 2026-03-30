Ile Maurice: Un motocycliste prend la fuite après avoir percuté un retraité

30 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Un accident impliquant un motocycliste et un cycliste s'est produit vendredi soir, vers 20 heures, sur la route de Pointe d'Esny, à Beau Vallon.

Selon les premiers éléments, un motocycliste, dont l'identité reste inconnue, a percuté un retraité de la localité qui circulait à vélo, avant de prendre la fuite. Le choc a également endommagé le véhicule d'un particulier stationné sur le côté gauche de la chaussée.

Le cycliste, blessé lors de la collision, a été pris en charge par les équipes du SAMU et transporté à l'hôpital de Rose-Belle, où il a été admis en observation. Le propriétaire du véhicule endommagé s'est présenté aux autorités et a pleinement coopéré avec les enquêteurs.

Des relevés et mesures ont été effectués sur les lieux en présence des parties concernées. La bicyclette et la voiture ont été acheminées au poste de police pour examen. Aucun dommage aux infrastructures publiques ou privées n'a été constaté.

Une enquête a été ouverte. Le motocycliste impliqué dans l'accident est toujours recherché. Les enquêteurs devraient se baser sur les images des caméras de Safe City pour faire progresser l'enquête.

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