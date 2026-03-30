Ile Maurice: Un père de famille perd la vie dans un accident de la route

La route a fait sa 37e victime depuis le début de l'année. Hier matin, à Beau-Climat, à Nouvelle-France, un van a percuté de plein fouet avec un camion remorque du groupe Omnicane. La violence de l'impact a provoqué le renversement du van.

La victime Ashley Gokool est un mécanicien de 36 ans, habitant Camp-Bananes, marié et père de trois enfants. Il avait quitté son domicile tôt le matin pour dépanner un véhicule en panne. C'est sur le chemin du retour qu'il aurait été victime d'un coup de fatigue au volant, perdant le contrôle de son véhicule. Des images de vidéosurveillance montrent le van se déporter avant la collision.

Secourus par les pompiers et les équipes du SAMU, Ashley Gokool et son passager ont été transportés à l'hôpital de Rose-Belle. Le mécanicien n'a pas survécu à ses blessures. Son passager était toujours hospitalisé aux soins intensifs à l'heure où nous mettions sous presse.

Un conseiller du village, qui le connaissait depuis plus de onze ans, a témoigné : «C'était une personne très appréciée dans la localité. C'est une perte tragique.»

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De son côté, Omnicane a présenté ses condoléances à la famille et a confirmé collaborer pleinement avec les autorités dans le cadre de l'enquête en cours.