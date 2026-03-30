Afrique du Nord: L'USFP accueille à Tanger le 2e Congrès international du Réseau «MENA Latina»

Dans une démonstration éclatante de son ancrage internationaliste et de son engagement en faveur du dialogue entre les peuples, l'Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) s'apprête à accueillir le deuxième Congrès international du Réseau «MENA-Latina», les 31 mars, 1eᣴ et 2 avril 2026, dans la ville de Tanger.

C'est le Premier secrétaire, Driss Lachguar, qui présidera la séance d'ouverture de ce congrès de haute tenue internationale, aux côtés de figures de premier plan du mouvement socialiste mondial, en l'occurrence la présidente de l'Union internationale de la jeunesse socialiste, la coordinatrice générale du Réseau MENA-Latina, la secrétaire générale des Jeunes socialiste européens, ainsi que la coordinatrice générale des Femmes socialistes européennes.

Une composition qui traduit, à elle seule, la portée et l'ambition de cette rencontre, à savoir rassembler autour d'une même table les forces progressistes et socialistes des deux rives de la Méditerranée, du Moyen-Orient et d'Amérique latine.

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Loin de se cantonner à des échanges protocolaires, ce congrès ambitionne d'engager des débats de fond sur les grandes questions qui agitent la scène internationale. Les quelque 40 participants, représentant près de 40 organisations issues d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, du bassin méditerranéen et d'Amérique latine, planteront leurs réflexions au coeur des enjeux contemporains les plus brûlants:

Les conflits armés et les voies de la paix ;

Les flux migratoires et la solidarité internationale ;

La jeunesse face aux mutations du monde ;

La criminalité internationale dans un contexte de bouleversements politiques et économiques profonds.

Des thématiques qui résonnent avec force dans un monde en pleine recomposition, et qui confirment la vocation de l'USFP à porter, au-delà des frontières nationales, une vision progressiste, humaniste et solidaire.

Au-delà des débats, ce congrès marquera une étape institutionnelle décisive pour le Réseau MENA-Latina, avec l'élection de nouveaux coordinateurs internationaux et la constitution d'un nouveau Bureau exécutif. Cette recomposition organisationnelle traduit la volonté des membres du réseau de consolider leur coordination et de développer des programmes d'action communs sur les dossiers d'intérêt partagé.

Le choix de Tanger -- ville-symbole de l'ouverture, de la diversité et du dialogue entre les cultures -- n'est pas anodin. Il confirme le rôle de l'USFP en tant qu'acteur incontournable de l'Internationale socialiste et sa capacité à mobiliser, depuis le Maroc, des forces progressistes à l'échelle planétaire.

Ce deuxième congrès du Réseau MENA Latina s'annonce comme un moment fort de convergence des gauches mondiales, et un signal clair adressé à toutes celles et à tous ceux qui croient que la solidarité internationale reste le meilleur rempart contre les dérives et les injustices globales.

L'USFP renouvelle ainsi, avec panache, son engagement séculaire: celui d'un parti ouvert sur le monde, porteur de valeurs universelles, et déterminé à peser dans les grands débats de son temps.