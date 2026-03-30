Sénégal: Kaolack/ lancement du programme ' l'état civil chez moi' - L'ANEC ouvre une nouvelle approche d'accès à l'état civil

L'Agence nationale de l'état civil (Anec) en collaboration avec les mairies de l'arrondissement de Ngothie, Dya, Sibassor, Ndiebel, Thiomby entre autres a procédé Samedi 28 Mars dernier au lancement du programme " l'État civil chez moi". Un concept déjà adopté par l'Anec pour renforcer les mairies en techniques innovantes pour leur faciliter la délivrance des papiers d'état civil et pouvoir maîtriser au mieux le contrôle des fraudes massives constatées au niveau de l'état civil. Cette tournée qui a fait déplacer tous les services de l'Anec est aussi un paramètre de sensibilisation et d'accompagnement pour le maximum de personnes qui ne disposent pas encore de ces papiers administratifs en les plaçant sur une trajectoire d'en pocéder autant au sein des mairies qu'au niveau des tribunaux régionaux et départementaux.

Fort du constat que la problématique d'accès à l'état civil est encore une question alarmante qu'il convient de résoudre dans une certaine partie de l'intérieur du pays, ce déplacement en contingence est aussi allusion de soigner les carences en matière d'accès à l'état civil constatées dans l'intérieur. Car avant, bon nombre de citoyens pensaient que seules les collectivités situées sur nos frontières connaissaient un déséquilibre en termes d'accès à l'état civil alors que d'un constat général, certaines villes et villages situés dans le centre du pays sont jusque-là confrontés à ce probléme.

Cette campagne qui a débuté par une randonnée pédestre organisée dans la commune de Sibassor, selon le directeur général de l'Anec Matar NDao, est un concept qui vise à transporter tout un package de service technologique, de formation et de sensibilisation, mais surtout d'accompagnement à la régulation de l'état civil dans les collectivités. Elle répond en effet à la nécessité de déplacer tous les services de l'état civil dans une zone géographique et régler toutes les questions fondamentales relatives à l'état civil et la mission de l'Anec.

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Des services qui par essence tournent autour de la digitalisation des centres d'état civil du pays en dotant à chacun d'entre eux un logiciel de gestion des faits d'état civil agréés par l'État du Sénégal afin de permettre à la population d'être d'abord enregistrée et avoir ensuite la facilité de disposer de tout ce qui acte d'état civil (naissances, mariages, décès) etc....

Certes une nouvelle grille d'opportunités qui permet aussi à la population de bénéficier des nouveaux outils de l'Anec réunis autour de la sous composante " Sama état civil" qui est une plateforme en ligne à partir duquel chaque sénégalais là où il se trouve est capable de formuler sa demande en ligne et d'avoir son acte. Pour autant ouvert à la formation, ce périple dans l'arrondissement de Ngothie au-delà des offres innovantes, est aussi l'occasion de former les agents et officiers d'état civil et les étudiants en droit, aujourd'hui reconvertis en volontaires pour soutenir les populations en quête de pièces d'état civil dans les zones défavorisées.

Il faut cependant ajouter que pendant une semaine, cette mobilisation autour de l'État civil va migrer un peu partout dans les différentes localités de l'arrondissement de Ngothie où le partenariat Anec/ collectivités territoriales entend dérouler tout un panoplie d'activités dont des foras qui seront animés par les auxiliaires de l'état civil (délégués de quartier et chefs de villages dans les communes de Thiomby et Dya et d'autres journées portes ouvertes pour identifier et recenser les personnes en quête de pièces d'état civil.