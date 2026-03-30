Sénégal: Recrudescence des cas de disparition en mer - Les pêcheurs dénoncent l'inaction publique

Les acteurs de la pêche artisanale affichent une vive colère, exprimée sans détour devant la presse. Réunis en conférence presse à Bargny, ils ont dénoncé le mutisme et l'inaction des pouvoirs publics face à la multiplication des disparitions de pêcheurs et de leurs embarcations.

Regroupés au sein la plateforme des acteurs de la pêche artisanale, (PAPAS), du Réseau des femmes de la pêche artisanale (REFEPAS) et de la Coalition nationale pour une pêche durable (CONAPED), ces professionnels ont fustigé l'inaction de l'Etat devant les disparitions d'embarcations, les naufrages et leurs cortèges de pertes humaines.

C'est un profond désarroi traverse leurs rangs face à ce qu'ils qualifient « d'absence totale d'assistance pour les pêcheurs évoluant dans la zone économique exclusive (ZEE). Un constat alarmant a été dressé, faisant état de nombreux cas de disparition de pirogues avec leurs équipages signalés aux services de la pêche entre janvier 2025 et mars 2026, sans qu'aucune réponse concrète n'ait été apportée. Selon ces pêcheurs, le phénomène dure depuis de nombreuses années et de multiples cas ont été recensés sur l'ensemble du littoral, plongeant les communautés dans la détresse.

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En effet, du 1er janvier 2025 au 28 février 2026, plusieurs cas de disparition de pirogues sénégalaises, avec leurs équipages, ont été portées à la connaissance des services compétents du ministère des Pêches et de l'Economie maritime, sans qu'aucune issue favorable ne soit enregistrée.

De nombreuses localités ont été endeuillées, donnant lieu à des cérémonies de deuil, sans que des opérations de recherche effectives ne soient engagées par les secours maritimes. « Rien que pour la région de Saint-Louis, les données consolidées entre 2018 et mars 2026 font état de 359 accidents en mer, 218 pêcheurs décédés et 79 disparus, pour des pertes économiques estimées à plus de 1,7 milliard de francs CFA.

Derrière ces données, ce sont des vies perdues, des familles endeuillées et des communautés durablement fragilisées. Ce drame s'étend à l'ensemble du littoral sénégalais: Lompoul (3 accidents), Cayar (2 accidents, 4 décès), Yarakh (1 disparition), Yoff (1 disparition 5 décès), Yenne (3 chavirements, 6 décès), Ngaparou (1 pirogue disparue avec 3 personnes), Elinkine (1 pirogue disparue avec 8 personnes) et Kafountine où, entre janvier 2025 et février 2026, on dénombre 4 pirogues disparues, 19 naufrages (8 décès) et 11 collisions (au moins 3 morts) », a décompté Abdou Karime Sall, président de l'Association pour la gestion intégrée des ressources naturelles de l'environnement (Agire). S'exprimant au nom de ses pairs de la PAPAS, il a énuméré un ensemble de mesures urgentes à mettre en oeuvre pour mettre un terme à ce qu'ils qualifient « d'hécatombe dans le secteur de la pêche ».

Parmi ces mesures, les acteurs de la pêche artisanale invitent le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à homologuer un kit de géolocalisation des pirogues et à déployer un programme d'équipement dédié à la pêche artisanale. Ils appellent également au respect des engagements relatifs aux zones de pêche, notamment la promesse de campagne consistant à repousser les navires industriels au-delà des 12 milles nautiques, à la mise en oeuvre intégrale des 13 engagements de la charte pour une pêche durable de la CONAPED, à l'instauration d'un programme structuré de lutte contre l'exploitation, la commercialisation et la transformation des juvéniles, au-delà des actions ponctuelles, ainsi qu'à l'engagement de mesures de gestion concertée afin de sortir le secteur de la crise.

Les acteurs de la pêche artisanale n'excluent pas de passer à l'action si l'inaction de l'État devait perdurer face à une situation qui menace la survie même du secteur. « Prenez vos responsabilités, sinon nous prendrons les nôtres », a déclaré Mamadou Sarr, président de la PAPAS.