Sénégal: Semaine sainte 2026 - Sept jours au coeur de la foi chrétienne

Du 29 mars au 5 avril, les chrétiens du monde entier vivent la période la plus intense de l'année liturgique. Une semaine de recueillement, de liturgies solennelles et de méditation, qui conduit de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem jusqu'à sa résurrection.

Elle s'est ouverte le dimanche 29 mars avec la bénédiction des rameaux et s'achèvera dans la nuit du 4 au 5 avril par la grande Veillée pascale : la Semaine sainte 2026 est là. Chaque année, ce temps fort rassemble des millions de fidèles dans les églises du monde entier pour revivre, pas à pas, les derniers jours de la vie de Jésus, depuis son entrée à Jérusalem jusqu'à sa mort sur la croix et sa résurrection. Au coeur de cette semaine se trouve le Triduum pascal, les trois jours considérés comme le sommet de toute l'année chrétienne.

Le Jeudi saint : le don et le service

Le Triduum pascal débute le soir du Jeudi saint, le 2 avril. L'Église y célèbre la dernière Cène, au cours de laquelle Jésus institue l'Eucharistie. Le geste du lavement des pieds, reproduit au cours de la liturgie, rappelle l'appel au service humble et fraternel. Ce jour marque aussi l'entrée dans la Passion du Christ, avec l'adoration au reposoir, invitant les fidèles à veiller et à prier.

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Le vendredi du silence et la nuit de la lumière

Le Vendredi saint, le 3 avril, est un jour de deuil et de jeûne. Aucune eucharistie n'est célébrée ; l'Évangile de la Passion est proclamé, et les croyants s'associent à la mort du Christ sur la croix. Dans de nombreuses paroisses, le chemin de croix est médité aux alentours de 15 h, heure à laquelle, selon les Évangiles, Jésus a rendu l'esprit. Vient ensuite le Samedi saint, jour de grand silence : aucun sacrement n'est administré et l'Église entre dans l'attente. C'est dans la nuit du 4 au 5 avril que tout bascule. La Veillée pascale, célébrée dans l'obscurité, s'ouvre par l'allumage du feu pascal et le chant de l'Exultet, proclamation solennelle de la résurrection. C'est aussi la nuit où les catéchumènes reçoivent le baptême, entrant symboliquement dans le mystère pascal du Christ.

Pâques, jour de la foi retrouvée

Le dimanche 5 avril, la fête de Pâques célèbre le fondement de la foi chrétienne : le Christ ressuscité, « ouvrant un horizon nouveau pour toute l'humanité », selon la tradition liturgique. La joie pascale ne s'arrête pas à ce dimanche : elle se prolonge durant l'octave de Pâques et pendant cinquante jours, jusqu'à la Pentecôte.

Pour vivre pleinement cette semaine, l'Église invite les fidèles à la prière quotidienne, au jeûne du Vendredi saint, ainsi qu'aux gestes de partage et d'aumône. Des pratiques simples, individuelles ou familiales, qui permettent de faire une pause dans l'agitation du quotidien et de redécouvrir le sens profond de ces jours.