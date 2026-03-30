Togo: L'OTR renouvelle ses commissaires des douanes et des impôts

L'Office togolais des recettes (OTR) procède à des ajustements à sa tête. Téï Koinzi est nommé Commissaire des douanes et droits indirects (CDDI), tandis que Peter Dossou Kponor prend les rênes du Commissariat des impôts (CI).

Ancien Commissaire chargé du commerce et des douanes à la Cédéao, Téï Koinzi officiait jusqu'ici comme ministre conseiller à la présidence du Conseil en charge des affaires douanières. Il succède à Atta-Kakra Essien. Peter Dossou Kponor, lui, était directeur du contrôle fiscal.

Le premier supervisera les opérations douanières et le contrôle des flux commerciaux, tandis que le second s'attellera à la mobilisation des recettes fiscales et à l'accélération de la transformation numérique de l'administration fiscale.

Ces nominations interviennent dans un contexte où l'OTR intensifie ses efforts pour améliorer ses performances de mobilisation des recettes, avec transparence et rigueur, conformément aux orientations stratégiques du gouvernement.