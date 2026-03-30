Togo: Journée bien arrosée

30 Mars 2026
Togonews (Lomé)

La capitale togolaise a connu dimanche sa première grande pluie de la saison. Des heures de précipitations intenses qui ont suffi à inonder plusieurs quartiers du Grand Lomé, causant d'importants dégâts matériels et rappelant brutalement la vulnérabilité de nombreuses zones urbaines face aux aléas climatiques.

Ces premières pluies marquent le début officiel de la petite saison pluvieuse, et le signal d'alarme est lancé.

Face à ce risque récurrent, l'Agence nationale de la protection civile (ANPC), la Croix-Rouge togolaise et les acteurs de l'assainissement avaient anticipé. Campagnes de sensibilisation, prévisions météorologiques, renforcement de la résilience des communautés : les préparatifs étaient engagés. Mais la réalité des inondations rappelle que les mesures d'urgence, notamment le pompage rapide des eaux dans les quartiers les plus exposés, restent indispensables.

Dans un contexte climatique de plus en plus préoccupant, la coordination entre tous les acteurs

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.