Togo: La Semaine sainte en trois actes

30 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Elle est arrivée. La Semaine sainte a débuté, marquant le temps le plus intense et le plus émouvant de l'année pour des millions de chrétiens au Togo et à travers le monde.

Une semaine de mémoire, de recueillement et d'espérance, qui retrace les derniers jours de la vie terrestre de Jésus-Christ, de la Cène à la Résurrection.

Le Vendredi saint est le jour le plus solennel du calendrier chrétien. Arrestation, jugement, flagellation, chemin de croix, crucifixion sur le Golgotha, la Passion du Christ est méditée station par station, dans les paroisses et dans les rues. Quatorze haltes. Quatorze instants de souffrance et d'amour. Une procession qui bouleverse, toujours.

Pâques est le coeur battant de la foi chrétienne, le jour le plus joyeux de l'année liturgique. Les messes solennelles retentissent de chants d'allégresse, les fidèles se retrouvent, les familles se rassemblent. La mort n'a pas le dernier mot.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.