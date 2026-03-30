Maroc: Clôture de la 2éme édition du Festival national du duodrame

La deuxième édition du Festival national du duodrame, qui s'est achevée vendredi à Laâyoune, a connu la participation de 12 troupes théâtrales représentant les différentes Académies régionales d'éducation et de formation (AREF) du Royaume.

Le Grand prix de cette édition a été attribué à la pièce « Lorsque le désert prit la parole » de la Direction provinciale de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports de Tata, tandis que le Prix de la mise en scène est revenu à « Aicha », présentée par la Direction provinciale de Ouarzazate.

Le jury a, par ailleurs, décerné le Prix de l'écriture théâtrale à la Direction provinciale de Marrakech pour la pièce « Marche et cheminement », alors que le Prix de l'interprétation masculine a été attribué à la pièce « Barrière au coeur du pays » de la Direction provinciale d'Ifrane.

Le Prix de la meilleure interprétation féminine a été attribué ex aEquo à l'élève Hidaya Baoudi pour sa prestation dans « Le témoignage du désert » (Direction provinciale d'Aïn Sebaâ), et à Douae El Moutkham pour son rôle dans « La patrie, d'abord et toujours » (Direction provinciale de Rabat).

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Le Prix de la scénographie est revenu aux élèves de la Direction provinciale de Khénifra pour « Les épaules de la patrie », tandis que le Prix de la recherche dramatique a été décerné à la Direction provinciale de Driouch pour « La grand-mère et la Marche ». Le Prix du théâtre expérimental a, quant à lui, été attribué à la Direction provinciale de Tétouan pour « Là où respire la terre ».

De même, le Prix de la cohérence théâtrale a été remporté par la Direction provinciale de Boujdour pour « La plume de la patrie », le Prix de l'espoir par la Direction provinciale d'Oued Eddahab pour « Ce qui ne meurt point », et le Prix de la recherche documentaire et historique par la Direction provinciale de Sidi Ifni pour « Récits de la Marche Verte ».