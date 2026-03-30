Maroc: 'Le Procès de la Conscience', une création théâtrale entre expression artistique et réflexion philosophique

La pièce théâtrale "Le Procès de la Conscience", à la croisée du théâtre et de la réflexion philosophique, a été présentée, vendredi au Complexe culturel d'Anfa à Casablanca, proposant au public une expérience artistique et intellectuelle axée sur les tensions inhérentes aux représentations de la vie.

Organisée par La Maison de la Philosophie du Maroc, cette représentation s'inscrit dans le cadre d'une tournée nationale couvrant plusieurs villes du Royaume, notamment Rabat, Essaouira et Oujda, et vise à promouvoir une approche conjuguant création artistique, pensée critique et dialogue citoyen.

Mise en scène par Faroudja Hocini et Bruno Dallaporta, cette oeuvre explore les manifestations de la conscience humaine, en mettant en lumière les processus liés aux choix, aux doutes et aux transformations possibles.

S'exprimant à cette occasion, la présidente de la Maison de la Philosophie, Housni Zbaghdi, qui incarnait le rôle de procureur, a indiqué que cette pièce constitue une oeuvre originale interrogeant la relation de l'individu au monde, à la vie et à l'ensemble du vivant.

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Cette pièce vise à aller à la rencontre de différents publics et à susciter le questionnement, dans une approche mêlant humour, humilité et engagement, avec pour objectif de favoriser l'émergence d'une réflexion individuelle et créative, a-t-elle souligné.

De son côté, le fondateur du mouvement "Damir", Salah El Ouadie a relevé que ce type de création théâtrale interpelle le public et l'invite à prendre part à un débat sur des questions essentielles liées à la conscience et à l'inconscience.

Il a estimé, dans ce sens, que cette démarche constitue une occasion de réflexion sur le rapport de l'individu à sa propre conscience, notant que ce type d'initiative est de nature à encourager l'engagement dans des formes d'expression artistique et citoyenne.

Pour sa part, Nouzha Guessous, qui incarnait le rôle de présidente du tribunal, a affirmé que cette oeuvre interpelle le citoyen et ouvre des perspectives de réflexion sur l'évolution de la conscience, notamment en lien avec les enjeux liés à l'humain et à l'ensemble du vivant.

Elle a également mis en avant l'intérêt de cette forme de mise en scène, qu'elle a qualifiée d'espace de débat citoyen, susceptible d'inspirer des initiatives similaires autour de thématiques sociétales telles que la tolérance, les droits des enfants et les droits des femmes.

Conçue comme un espace de rencontre entre création artistique et réflexion philosophique, cette représentation s'adresse à un large public, notamment les lycéens, les étudiants, les enseignants, les amateurs de théâtre et les passionnés de philosophie.