Maroc: Rencontre culturelle autour des couleurs du pays

La Villa des Arts de Casablanca a accueilli, samedi, une plongée chromatique au coeur du patrimoine marocain, à l'occasion de la troisième édition du cycle "Maroc, Terre de Cultures", intitulée "Couleurs du Maroc".

Organisée par le Collectif 4.0 en partenariat avec la Fondation Al Mada, cette initiative culturelle a réuni de nombreuses familles autour des couleurs qui façonnent l'identité du Maroc, de ses paysages, de ses matières et de ses savoir-faire régionaux.

Conçue comme une expérience participative et ludique, cette rencontre a proposé des ateliers familiaux DIY où enfants et parents ont créé ensemble autour des pigments et des teintes emblématiques du pays, unissant ainsi pratique artistique et découverte du patrimoine.

À cette occasion, la cofondatrice du Collectif 4.0, Kenza Kayouh, a affirmé à la MAP que cet événement s'inscrit dans une démarche visant à proposer aux familles des formats culturels accessibles et intergénérationnels, rappelant que depuis janvier 2026, la Villa des Arts accueille ces ateliers chaque dernier samedi du mois, et ce jusqu'en juin 2026.

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Chaque édition a été articulée autour d'un thème renouvelé puisé dans la richesse culturelle du Maroc, a-t elle poursuivi, notant que le thème de ce mois-ci reflète la beauté du Maroc qui regorge de belles couleurs, qui ont marqué encore une fois des ateliers et des jeux participatifs entre les enfants et les parents.

Pour sa part, la membre du collectif, Leila Loudghiri, a souligné que les ateliers se sont déroulés dans une ambiance chaleureuse, indiquant que la démarche adoptée mêle pratique artistique, stimulation de l'imaginaire et transmission du patrimoine dès le plus jeune âge.

Cette initiative vise à rapprocher le jeune public de la culture marocaine, dont les couleurs ont stimulé leur créativité, a-t elle expliqué, relevant l'enthousiasme et la curiosité des enfants de plonger dans cet univers authentique et artistique.

Au menu de cette troisième édition figuraient également une exposition autour des couleurs des régions marocaines, notamment le rouge des remparts de Marrakech, le bleu indigo de Chefchaouen, le jaune doré des dunes sahariennes, l'orange des souks et des épices, le blanc des médinas du nord et le violet des teintures artisanales, ainsi qu'un parcours de jeux colorés pour les enfants.

La rencontre a été ponctuée par la réalisation d'une grande fresque participative, entièrement conçue par les enfants présents, qui sera exposée en permanence à la Villa des Arts de Casablanca.

Après le succès des deux premiers volets consacrés aux "Histoires berbères" puis aux "Rythmes du Maroc", cette troisième édition confirme l'engouement croissant du public casablancais pour ce rendez-vous mensuel qui fait de la culture un terrain de jeu partagé entre générations.