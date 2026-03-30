Maroc: Al Omrane réalise des performances record et trace ses priorités pour 2026

Le Conseil de surveillance du Groupe Al Omrane s'est réuni mercredi à Rabat pour examiner le bilan de l'exercice 2025 et le plan d'action 2026, sous la présidence de la ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri, en présence des membres du Conseil et des représentants des départements concernés.

Un communiqué du ministère précise que Mme El Mansouri a souligné, lors de l'ouverture de ce Conseil, qu"'après trois années d'efforts soutenus, les résultats enregistrés sont à la fois réjouissants et encourageants, fruit d'une gouvernance renforcée ayant permis un repositionnement, une restructuration et une clarification des missions du Groupe, conformément aux Hautes Orientations Royales et en adéquation avec les recommandations du Nouveau Modèle de Développement et les conclusions du Dialogue national de l'urbanisme et de l'habitat".

Elle a affirmé que le Groupe Al Omrane oeuvre à consolider son positionnement en tant qu'aménageur public de référence à l'échelle nationale, acteur clé de la régulation du marché foncier et promoteur d'une offre de logements décents et accessibles au bénéfice de tous les citoyens, sur l'ensemble du territoire national.

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Dans ce contexte, la ministre a rappelé que le Groupe est engagé depuis juillet 2023 dans une transformation structurelle de son modèle de fonctionnement, fondée sur des réformes durables visant à améliorer la performance, la transparence et l'efficacité de son action, en plaçant le citoyen au coeur de cette dynamique et en renforçant son rôle en tant qu'acteur public stratégique dans la mise en oeuvre des politiques nationales en matière d'habitat, d'aménagement du territoire et de politique de la ville.

Cette dynamique croissante s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes Orientations Royales, en parfaite harmonie avec les priorités de l'Etat et en conformité avec les orientations stratégiques du ministère, notamment à travers les chantiers d'envergure lancés particulièrement après le Dialogue national de l'urbanisme et de l'habitat.

La feuille de route adoptée à cet égard a contribué à orienter les interventions du Groupe Al Omrane vers plus d'efficacité, ce qui a donné une forte impulsion au secteur et permis de répondre aux attentes des différentes catégories sociales en termes d'accès au logement et d'amélioration des conditions de vie.

La ministre a souligné, dans ce cadre, que le Groupe Al Omrane poursuit sa contribution effective dans la mise en oeuvre des programmes publics tels que "Villes sans bidonvilles", les programmes de mise à niveau urbaine, le développement des nouveaux pôles urbains, la restructuration des quartiers informels, le programme d'aide au logement et la valorisation du patrimoine urbain, contribuant ainsi à renforcer la cohésion sociale et l'intégration urbaine au niveau de plusieurs régions.

Un changement structurel basé sur de nouveaux fondamentaux pour une action améliorée et renforcée

La dynamique lancée en 2023 s'est traduite par le lancement de chantiers structurants qui ont touché aux différents domaines d'action du Groupe. Ce changement repose sur plusieurs fondamentaux dont le renforcement de la gouvernance, l'adoption de la numérisation pour plus d'efficacité et de transparence, la modernisation du système de gestion et la mise en place d'un système intégré d'évaluation des performances, en plus de la restructuration de la politique des ressources humaines.

Le Groupe a commencé dès 2024 à recueillir les premiers résultats de cette transformation, tandis que 2025 a constitué une étape décisive pour consolider les acquis et accélérer le rythme des réformes. Le plan d'action a permis d'améliorer, de manière durable, les performances, de préserver les équilibres financiers, de renforcer la pérennité des activités, ainsi que de consolider la crédibilité du Groupe auprès de ses différents partenaires.

Des performances historiques qui confirment un changement radical dans le parcours du Groupe

Le Groupe Al Omrane a réalisé en 2025 un chiffre d'affaires de 5.872 millions de dirhams, en hausse de 9% par rapport de 2024 et de 44% comparativement aux niveaux antérieurs à 2023. Les recettes ont atteint 7.023 millions de dirhams (+8%), portées par l'amélioration du recouvrement et le renforcement des dispositifs commerciaux.

Les investissements globaux se sont élevés à 7.690 millions de dirhams, en progression de 42% sur un an et de 62% par rapport à 2022, tandis que les investissements propres ont enregistré une hausse de 107%, ce qui traduit le renforcement de la capacité du Groupe à financer les programmes structurants.

Accélération sans précédent du rythme de production

L'activité opérationnelle a connu une accélération notable, avec le lancement de 22.893 nouvelles unités de logement, soit une hausse exceptionnelle de 175%, et la réalisation de 26.874 unités (+59%), ce qui illustre la capacité du Groupe à améliorer le rythme de production, en parallèle avec le lancement de nouveaux projets.

Une stratégie commerciale plus efficace

Après la valorisation du stock commercial du Groupe, l'un des résultats les plus marquants de la transformation engagée, alors qu'il souffrait d'une accumulation d'unités anciennes, l'année 2023 a vu s'engager une dynamique sans précédent, ce qui a permis de réduire les stocks datant d'avant 2023 de près de 6,6 milliards de dirhams, soit une baisse de 45%.

Cette amélioration a directement contribué à soutenir la croissance des revenus et à renforcer la liquidité financière, à travers un ciblage plus précis de l'offre et une meilleure adéquation entre la production et la demande.

Renforcer durablement la stabilité financière du Groupe

La transformation qu'a connue le Groupe s'est également traduite par une amélioration sensible de sa situation financière. L'endettement global du Groupe a été ramené à 7,292 milliards de dirhams en 2025, contre 8,907 milliards en 2022, grâce à une meilleure structuration de la dette et à la réduction des dettes fournisseurs.

Cette amélioration montre la solidité des équilibres financiers du Groupe Al Omrane et sa capacité à honorer ses engagements tout en garantissant la pérennité des investissements dans des conditions adéquates.

La restructuration du portefeuille immobilier du Groupe: un levier stratégique de développement

Grâce à l'amélioration de sa situation financière et à la dynamique créée par le programme de renforcement de la liquidité, le Groupe Al Omrane a relevé avec succès l'un des principaux défis qui freinaient le rythme de son développement, à savoir la rareté du foncier.

En 2025, il a été procédé au renforcement des efforts de mobilisation du foncier afin de constituer une réserve stratégique qui garantira la continuité des actions du Groupe sur le moyen et le long termes, et couvrira les besoins des dix prochaines années.

Cette évolution traduit le renforcement de la confiance des partenaires du Groupe et conforte sa capacité à accompagner les programmes prioritaires de l'Etat et à garantir le lancement rapide et efficace des programmes supervisés par le ministère de tutelle.

Renforcement de la confiance institutionnelle

Cette dynamique, qui s'est traduite par une forte hausse des commandes publiques à 13.195 millions de dirhams en 2025, contre 1.709 millions de dirhams en 2023, confirme le positionnement du Groupe en tant qu'acteur public de référence dans la mise en oeuvre des politiques d'habitat et d'urbanisme.

Gestion des effets du séisme d'Al Haouz: une mobilisation nationale à grande échelle

Dans le cadre de ses missions sociales et en harmonie avec les priorités de l'Etat, le Groupe Al Omrane a participé, aux côtés du ministère de tutelle, aux efforts nationaux visant à atténuer les effets du séisme d'Al Haouz, notamment à travers les opérations de recensement, d'expertise et d'accompagnement technique des opérations de reconstruction et de renforcement des infrastructures endommagées.

Un engagement effectif à mettre en oeuvre le programme d'aide au logement

Le Groupe poursuit également la mise en oeuvre du programme "Aide au logement", lancé par le ministère sur Instructions de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, avec le lancement de plus de 32.613 unités à fin 2025 à travers 80 espaces territoriaux répartis sur les différentes régions du Royaume, traduisant une mobilisation soutenue en faveur de l'accès au logement et d'un développement territorial équilibré.

Les résultats enregistrés en 2025 viennent confirmer un changement substantiel qui va au-delà d'une simple amélioration conjoncturelle et refléter le fruit d'un processus de réforme en profondeur engagé depuis 2023.

Le Groupe Al Omrane confirme ainsi sa place en tant qu'institution publique à vocation stratégique, capable de concilier efficacité économique et dimension sociale, tout en contribuant activement au développement territorial intégré.

Partant de tous ces acquis et fort de la confiance et du soutien des différents partenaires, le Groupe Al Omrane compte poursuivre et renforcer cette dynamique, afin de consolider sa position d'acteur public de référence dans le domaine de l'habitat et de l'aménagement du territoire, au service des citoyens et du développement des territoires.