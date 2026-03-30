Maroc: Royal Air Maroc inaugure une liaison directe Bruxelles-Tétouan

Royal Air Maroc (RAM) a inauguré, vendredi, sa nouvelle liaison directe reliant Bruxelles à Tétouan, marquant une nouvelle étape dans le renforcement de la connectivité aérienne entre le Maroc et la Belgique.

Le vol inaugural de cette nouvelle desserte, opérée à raison de deux jours par semaine (lundi et vendredi), a décollé de l'aéroport de Bruxelles-national Zaventem à 12H15 à destination de l'aéroport de Tétouan-Sania R'mel, une initiative qui vise à améliorer la connectivité du Nord du Royaume et à soutenir son attractivité touristique et économique.

A cette occasion, une réception a été organisée dans la zone d'embarquement de l'aéroport de Bruxelles, en présence de nombreux passagers issus de la communauté marocaine en Belgique et de citoyens belges souhaitant se rendre au Nord du Royaume.

Ont pris part à cette cérémonie des représentants de Royal Air Maroc en Belgique, l'ambassadeur du Maroc en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, Mohamed Ameur, ainsi que des responsables de Brussels Airport, la plus grande plateforme aéroportuaire du pays.

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Dans une déclaration à la MAP, M. Ameur a qualifié d'excellente nouvelle l'ouverture de cette nouvelle ligne aérienne qui "beaucoup plus qu'un simple trajet" symbolise le rapprochement entre le Maroc et la Belgique et le renforcement des liens entre les peuples des deux pays.

Cette nouvelle desserte va contribuer à coup sûr à promouvoir et à faciliter les déplacements des Marocains de Belgique vers leur pays, d'autant plus que beaucoup de Marocains résidant en Belgique sont originaires de la région du Nord du Royaume, a-t-il dit.

M. Ameur a également souligné que cette route aérienne encouragera le tourisme dans le Nord du Maroc, région au patrimoine historique et culturel remarquable, et favorisera les échanges économiques et la coopération culturelle entre les deux Royaumes.

Pour sa part, le directeur régional de la RAM pour le Benelux, Mohamed Issam Mosseddaq, a indiqué que cette liaison directe Bruxelles-Tétouan vient renforcer le réseau de la RAM dans la région et compléter les lignes existantes au départ de la capitale de Belgique vers les villes de Casablanca, Rabat, Marrakech, Nador et Tanger.

"A travers cette ouverture, Royal Air Maroc poursuit son engagement de rapprocher davantage le Maroc et l'Europe en offrant une meilleure connectivité afin de répondre aux attentes de nos compatriotes établis dans la région et des touristes du Benelux qui souhaitent découvrir la ville de Tétouan et aussi les villes avoisinantes", a-t-il expliqué.

La nouvelle ligne permettra ainsi de stimuler le tourisme en offrant aux tour-opérateurs belges la possibilité de commercialiser des packages au départ de Bruxelles.

En prévision du lancement de cette nouvelle desserte, RAM a déployé une campagne promotionnelle d'un mois, comprenant des affichages ciblés dans les stations de métro situées à proximité des quartiers à forte concentration de la communauté marocaine, des visuels sur les trams bruxellois ainsi que des spots radio.