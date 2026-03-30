Afrique: Matchs amicaux - Le Gabon battu par l'Ouzbékistan, la Guinée et le Togo se neutralisent, les résultats du jour

27 Mars 2026
Radio France Internationale

Plusieurs nations africaines avaient un match amical au programme ce vendredi 27 mars. Retrouvez tous les résultats du jour.

Le Gabon se déplaçait à Tachkent dans le cadre des Fifa Series pour affronter l'Ouzbékistan, mondialiste pour la première fois de son histoire. Si le Gabon a pris les devants grâce à Teddy Averlant (6e), l'Ouzbékistan a égalisé sur un but d'Eldor Shomurodov (14e). Jahongir Rozov a marqué le but du 2-1 à la 59e minute. Alisher Odilov a permis à l'Ouzbékistan de prendre du large en inscrivant le troisième but dans le temps additionnel (90e+4).

La Guinée, qui n'a pas participé à la dernière CAN, faisait face au Togo au Stade Moulay-Al Hassan de Rabat, au Maroc. Le Syli National a été mené 2-0 face par les Togolais de Patrice Neveu. Deux penalties transformés par Kevin Denkey (26e) et Idjessi Metsoko (83e) ont mis les Éperviers devant. Les hommes de Paulo Duarte ont réussi à arracher l'égalisation dans les dernières minutes grâce à Mamady Cissé (86e) et Serhou Guirassy (90e).

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Largement dominateurs, l'Autriche a corrigé le Ghana 5-1. Marcel Sabitzer a ouvert le score sur penalty en première période (1-0, 12e). Les Autrichiens ont déroulé en seconde période avec Gregoritsch (2-0, 51e) et Posch (3-0, 59e). Jordan Ayew a réduit les score pour les Ghanéens (3-1, 77e) avant que les Autrichiens ne prennent le large avec deux autres buts : Carney Chukwuemeka (4-1, 79e), qui honorait sa première sélection, et Seiwald (5-1, 90+2e).

L'Égypte a remporté une victoire écrasante contre l'Arabie saoudite à Djeddah (4-0). Les buts de l'équipe d'Égypte ont été marqués par Islam Issa, Mahmoud Hassan Trezeguet, Zizo et Omar Marmoush.

Kenya - Estonie 1-2

Afrique du Sud - Panama 1-1

Autriche - Ghana 5-1

Arabie saoudite - Egypte 0-4

Rwanda - Grenade

Maroc - Equateur

Ouzbékistan - Gabon 3-1

Algérie - Guatemala

Libye - Niger

Bénin - Liberia 1-0

Guinée - Togo 2-2

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