Somalie: L'augmentation des prix du carburant représente un frein à l'accès aux soins essentiels

communiqué de presse

En Somalie, le système de santé est très fragile Les coupes budgétaires dans l'aide humanitaire ainsi que les hausses des prix du carburant, en lien avec l'escalade du conflit au Moyen-Orient viennent aggraver une situation déjà critique.

Médecins Sans Frontières (MSF) est présente dans la région de Mudug dans le Nord-est du pays, où elle gère des cliniques mobiles et soutient l'hôpital régional de Mudug. Les équipes alertent sur les conséquences de l'augmentation des prix du carburant sur l'accès aux soins médicaux pour la population locale.

Halima Omar est arrivée à l'hôpital régional de Mudug, avec son fils Muscab, âgé de 1 mois et demi, après un trajet de 12 heures depuis Mayla, une zone rurale de la région de Nugal. Ce voyage lui a coûté 75 dollars américains, une somme considérable, qu'elle a mis du temps à réunir.

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Muscab est né avec un anus imperforé, une malformation congénitale caractérisée par l'absence ou l'obstruction de l'ouverture anale, empêchant ainsi l'évacuation des selles. Sans intervention chirurgicale, cette affection est mortelle. Peu après sa naissance, Muscab a subi une opération chirurgicale réparatrice dans un hôpital de Garowe, financée par les contributions des membres de sa famille pour un coût de près de 1 000 dollars.

Des soins de suivi étaient nécessaires après l'intervention. Retourner à Garowe n'était financièrement pas possible. En l'absence d'options abordables plus près de chez elle, Halima s'est rendue à l'hôpital régional de Mudug, soutenu par MSF et où les services médicaux sont gratuits.

« Je suis venue ici car les services sont gratuits » déclare Halima. « Sans cela, je n'aurais pas pu obtenir de soins pour mon enfant ».

Les coûts de transport dans la région de Mudug ont fortement augmenté. Les prix du carburant à Galkayo ont augmenté de 33 %, et les frais de transport dans certaines parties de la Somalie ont grimpé jusqu'à 50 %.

Halima s'en est immédiatement rendue compte. « C'est devenu beaucoup plus coûteux et difficile qu'avant », déclare-t-elle. « Beaucoup de gens sont désormais contraints de parcourir de longues distances à pied, simplement pour accéder à des soins de santé ».

Les obstacles à l'accès décrits par Halima reflètent une tendance plus générale observée dans toute la Somalie. Plus de 200 structures de santé et de prise en charge de la malnutrition ont fermé leurs portes depuis le début de l'année 2025, à la suite de l'effondrement du financement humanitaire. Ces coupes budgétaires ont entraîné une concentration des patients sur les rares services restants.

Les admissions pour malnutrition aiguë sévère dans les structures de MSF à Galkayo ont augmenté de près de 60 % en 2025, tandis que les coûts de carburant de MSF dans la région ont augmenté de plus de 20 % en mars 2026 par rapport au mois précédent. Ces coûts affectent le fonctionnement quotidien des services hospitaliers, des cliniques mobiles ainsi que des opérations de distribution d'eau par camion-citerne.