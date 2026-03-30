Congo-Brazzaville: Élection présidentielle au pays

Le Président de la Commission de l'Union africaine, S.E. Mahmoud Ali Youssouf, prend note des résultats de l'élection présidentielle en République du Congo, tels qu'annoncés par le Conseil constitutionnel, et adresse ses félicitations à S.E. Denis Sassou Nguesso pour sa réélection.

Le Président de la Commission félicite également le peuple congolais pour la tenue de ce scrutin et encourage l'ensemble des parties prenantes à poursuivre leurs efforts en faveur du renforcement de la paix, de la cohésion nationale et de la démocratie.

L'Union africaine réaffirme sa disponibilité à accompagner le peuple et le Gouvernement de la République du Congo dans leurs efforts visant à consolider la stabilité, la gouvernance démocratique et le développement.

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M. Nuur Mohamud Sheekh | Porte-parole du Président de la Commission | Commission de l'Union africaine | Courriel : SheekhN@AfricanUnion.org | Addis-Abeba, Éthiopie