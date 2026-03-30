Cameroun: Féminicide à zoétélé - Une femme tuée à bibae, une enquête ouverte

Un corps découvert près d'un chantier hôtelier

Le quartier Bibae, à Zoétélé, a été le théâtre d'un drame. Le corps sans vie d'une femme a été retrouvé non loin d'une résidence hôtelière en construction. La victime aurait subi des violences avant d'être tuée.

Une mort violente dans la région du Sud

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Le drame à Zoétélé s'est déroulé dans le quartier Bibae, une localité de la région du Sud Cameroun. Les faits ont été révélés ce jour. La victime, une femme dont l'identité n'a pas encore été officiellement communiquée, a été découverte dans des circonstances tragiques. Selon des informations concordantes, elle aurait subi des violences avant d'être exécutée.

Les forces de défense et de sécurité se sont immédiatement déployées sur les lieux. Elles ont procédé aux premières constatations d'usage. La dépouille a ensuite été prise en charge par les services de l'hôpital de district de Zoétélé. Elle a été transférée à la morgue pour une autopsie.

Le corps sans vie d'une femme a ainsi rejoint les statistiques déjà alarmantes des violences faites aux femmes au Cameroun. Une enquête est en cours pour identifier les auteurs de cet acte odieux.

Les causes profondes d'un féminicide ordinaire

La persistance des violences basées sur le genre au Cameroun constitue un terreau favorable à ce drame à Zoétélé. Les associations féministes dénoncent régulièrement l'impunité dont bénéficient les auteurs de féminicides. La loi pénale camerounaise, pourtant protectrice en théorie, reste mal appliquée.

À cela s'ajoute l'isolement des zones périurbaines. Le quartier Bibae, avec sa résidence hôtelière en construction, est un espace mal éclairé et peu surveillé. Les femmes y sont plus vulnérables aux agressions, surtout en soirée ou de nuit.

La faiblesse des dispositifs de prévention aggrave encore la situation. Les commissariats manquent de moyens pour patrouiller efficacement. Les signalements de violences conjugales ou sexuelles sont souvent traités avec légèreté. Le passage à l'acte mortel devient alors une issue tragique prévisible.

Un féminicide sous les projecteurs

Ce drame à Zoétélé va raviver le débat sur les violences faites aux femmes au Cameroun. Les associations locales vont organiser des marches de sensibilisation. Les médias nationaux vont suivre l'évolution de l'enquête. La pression sur les autorités judiciaires pour qu'elles identifient rapidement le ou les auteurs va monter.

Sur le plan local, les habitants du quartier Bibae réclament plus de sécurité. L'éclairage public, absent ou insuffisant, devient une revendication concrète. La résidence hôtelière en construction, symbole d'un développement économique, est désormais associée à un lieu de crime.

Si les auteurs sont identifiés et lourdement condamnés, un précédent judiciaire sera créé. Si l'enquête n'aboutit pas, le sentiment d'impunité renforcera la vulnérabilité des femmes.

Les forces de défense et de sécurité ont ici l'occasion de prouver leur efficacité. Un féminicide non élucidé à Zoétélé enverrait un signal désastreux. À l'inverse, une enquête rapide et transparente restaurerait une partie de la confiance perdue.

Une vie brisée, des questions en suspens

Le corps sans vie d'une femme gît désormais à la morgue de l'hôpital de district de Zoétélé. Les circonstances tragiques de sa mort appellent des réponses claires. La question qui traverse désormais la petite ville est simple : l'enquête aboutira-t-elle à une condamnation exemplaire ? Ou bien ce drame rejoindra-t-il la longue liste des féminicides impunis au Cameroun ?