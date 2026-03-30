Cameroun: Nigéria - Le mariage d'aboy relance le débat sur le handicap, le consentement et la foi

30 millions de nairas pour un mariage : le prix qui choque.

Dix millions de nairas à la cérémonie. Vingt millions promis dans dix ans. Une maison. Un voyage à l'étranger. Au Nigeria, le mariage du fils autiste du pasteur Chibuzor Chinyere a fait le tour des réseaux sociaux. Pas pour la fête. Pour ce que cette histoire révèle d'une société face au handicap.

Retour sur les faits : acteurs et chronologie

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Le pasteur Chibuzor Chinyere, figure religieuse connue au Nigeria, a annoncé publiquement offrir une récompense financière substantielle à toute femme en bonne santé acceptant d'épouser son fils, surnommé Aboy, diagnostiqué autiste. La proposition a été formulée officiellement et relayée massivement sur les réseaux sociaux nigérians.

Quelques jours après cette annonce, le mariage a été célébré. Le couple a reçu lors de la cérémonie dix millions de nairas, une maison et un voyage à l'étranger. Le pasteur a également promis un versement supplémentaire de vingt millions de nairas dans dix ans, assorti d'une condition explicite : que son fils soit encore en vie à cette date.

La mariée s'est prosternée au sol devant le pasteur pour le remercier. Cette scène, filmée et diffusée, a déclenché un débat qui dépasse largement les frontières du Nigeria.

Pourquoi cette histoire dérange profondément

La réaction publique n'est pas uniforme. Une partie de l'opinion salue le geste du pasteur comme un acte d'amour paternel dans un contexte où les familles de personnes handicapées sont souvent livrées à elles-mêmes. L'autisme au Nigeria reste largement sous-diagnostiqué, peu accompagné par l'État, et porteur d'une stigmatisation sociale persistante.

Mais l'autre lecture est plus inconfortable. La structure même de l'annonce une récompense financière conditionnée à l'état de santé de la future épouse, une promesse de paiement différé liée à la survie du marié traite une personne handicapée comme une variable économique plutôt que comme un sujet de droits.

Dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, l'absence de politiques publiques dédiées au handicap et inclusion sociale transfère la charge des familles vers des mécanismes informels : communauté, église, transactions privées. Ce vide d'État crée les conditions de récits comme celui-ci.

Ce que le mécanisme révèle sur la place du handicap

Le consentement dans le mariage arrangé nigérian est ici au coeur du débat. La question n'est pas uniquement celle de la femme qui a accepté. Elle est aussi celle d'Aboy lui-même. Son niveau d'autonomie décisionnelle, sa capacité à consentir au mariage, sa compréhension de l'arrangement financier : aucun de ces éléments n'a été documenté publiquement.

L'autisme se définit comme un trouble du neurodéveloppement affectant la communication sociale et les comportements, avec des profils très variables d'une personne à l'autre. Certaines personnes autistes exercent une pleine autonomie. D'autres nécessitent un accompagnement décisionnel. Traiter l'ensemble de ce spectre de manière uniforme dans un récit médiatique est en soi une forme d'invisibilisation.

Le rôle de la figure religieuse amplifie la dynamique. Le pasteur Chibuzor Chinyere est une autorité morale pour ses fidèles. Lorsqu'un tel personnage structure publiquement une transaction matrimoniale, il normalise un rapport au handicap fondé sur la prise en charge économique, non sur l'inclusion sociale ou l'autodétermination.

Ce que cette histoire oblige à voir autrement

Cette histoire a atteint une audience internationale. Elle place la question du droit des personnes autistes en Afrique dans un débat public qui, jusqu'ici, peinait à dépasser les cercles spécialisés. Des associations de défense des droits des personnes handicapées au Nigeria ont déjà réagi, certaines exprimant une vive inquiétude quant au message envoyé.

Le Nigeria a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Mais la ratification ne suffit pas. La protection juridique des personnes handicapées au Nigeria reste insuffisamment traduite en pratiques concrètes : accès à l'éducation spécialisée, dispositifs d'accompagnement à l'âge adulte, cadres de tutelle respectueux de l'autonomie.

Si cette affaire ouvre un débat sérieux sur ces lacunes, elle aura produit quelque chose d'utile malgré son ambiguïté initiale. Si elle reste un fait divers viral consommé et oublié, elle n'aura été qu'un symptôme de plus d'une société qui cherche encore comment regarder ses membres les plus vulnérables.

Amour, argent, foi : qui décide pour les autres ?

Le mariage d'Aboy pose une question que peu de sociétés, africaines ou non, ont vraiment résolue : comment accompagner dignement une personne handicapée dans sa vie affective et sociale, sans substituer notre jugement au sien ?

La générosité du pasteur est réelle. La bienveillance de la mariée, peut-être aussi. Mais la bienveillance ne remplace pas le droit. Et l'amour paternel, aussi sincère soit-il, ne dispense pas de poser la question du consentement à celui qui est au centre de l'histoire.