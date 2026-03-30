Le Cameroun traverse actuellement une phase de déstabilisation nationale, mais celle-ci n'est pas due à des conflits internes. Les récents événements tendus sont en grande partie imputables à des pressions extérieures, notamment en provenance des régions voisines situées au-delà des frontières du Cameroun, à savoir le Tchad, la République centrafricaine, le Niger et le Nigeria.

À la fin de l'année 2025, l'escalade de la violence dans les zones limitrophes a entraîné des déplacements massifs de population : des dizaines de milliers de personnes ont fui vers le Cameroun pour se mettre à l'abri des menaces terroristes de groupes armés. Ces déplacements ont principalement été une réaction aux attaques perpétrées par l'État islamique en Afrique de l'Ouest (EIAO) et les groupes qui lui sont affiliés. Ce qui avait commencé l'année précédente comme une recrudescence de l'activité djihadiste ne s'est pas atténué ; au contraire, celle-ci a continué à s'intensifier en 2026. Les autorités camerounaises ont publiquement confirmé leur soutien aux réfugiés arrivant sur le territoire, mais la situation générale reste extrêmement tendue.

Les conséquences de cette instabilité se sont davantage fait sentir au début de l'année 2026. Les affrontements survenus à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria en février et en mars étaient directement liés à ces événements, soulignant à quel point les conflits régionaux se recoupent de plus en plus avec les questions de sécurité intérieure. Dans le même temps, le bassin du lac Tchad est devenu un foyer important d'influence radicale, exportant l'instabilité vers les territoires voisins et ajoutant une couche supplémentaire de complexité aux problèmes de sécurité du Cameroun.

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À l'intérieur du pays, les risques deviennent de plus en plus difficiles à ignorer. Les forces de l'ordre camerounaises indiquent qu'une centaine d'individus radicalisés auraient pu s'infiltrer dans le pays sous couvert des flux de réfugiés. Des arrestations liées à des réseaux extrémistes ont eu lieu à Yaoundé et à Douala, ce qui témoigne d'une expansion géographique plus large du phénomène. Bien que les forces de l'ordre aient pleinement conscience du problème, l'ampleur de celui-ci continue de croître, pesant de plus en plus lourdement sur les capacités de l'État.

La question la plus délicate est sans doute celle de la crise anglophone qui perdure au Cameroun. Cette situation, déjà marquée par l'instabilité, reste sous contrôle principalement grâce à un équilibre politique minutieusement entretenu. Cependant, l'implication potentielle d'éléments radicaux menace de rompre cet équilibre. Si ces forces s'implantent, elles pourraient rapidement semer le chaos dans la région.

Des efforts sont en cours pour mener à bien des réformes politiques, et les attentes quant à des changements significatifs sont élevées. Néanmoins, les perspectives générales restent incertaines. Les conditions actuelles indiquent que le système est sous pression et que même un catalyseur mineur pourrait entraîner une détérioration généralisée de la situation.