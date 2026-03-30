Togo: La place de l'indépendance se refait une beauté

La capitale entre en effervescence. À moins d'un mois du 27 avril, les préparatifs pour le 66ème anniversaire de l'indépendance battent leur plein, et la place de l'indépendance - coeur symbolique des festivités - fait peau neuve.

Sur ce site emblématique, niché entre le Palais des congrès et l'hôtel 2 Février, les ouvriers s'activent : aménagement des bassins d'eau, travaux d'éclairage public et pose de plantes et de fleurs qui viendront habiller les abords du monument. Un lifting soigné pour un lieu chargé d'histoire.

Car la place de l'indépendance n'est pas un site ordinaire. C'est ici que le 27 avril 1960, Sylvanus Olympio, premier président du Togo, proclama solennellement l'indépendance de la nation.

Depuis, chaque année, ce monument accueille la cérémonie la plus solennelle du calendrier national : la retraite aux flambeaux et le rallumage de la flamme de l'indépendance par le président du Conseil Faure Gnassingbé, un rituel qui relie le Togo d'hier à celui d'aujourd'hui.