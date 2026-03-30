Togo: Trois décennies d'une légende togolaise

La voix d'or du Togo souffle ses trente bougies. King Mensah, 55 ans, icône de la musique togolaise et africaine, marque cette année trois décennies d'une carrière exceptionnelle avec une série de concerts événements, dont le coup d'envoi sera donné le 25 avril prochain sur la plage de Lomé, dans le cadre des festivités des 66 ans d'indépendance du Togo.

Pour l'artiste, ces concerts sont avant tout une célébration de la culture togolaise qu'il a portée aux quatre coins du monde. « Je suis convaincu que lorsque nous célébrons notre culture, nous renforçons nos racines. Et lorsque nos racines sont solides, rien ne peut nous déraciner », a-t-il déclaré.

En trois décennies, King Mensah a accumulé les distinctions internationales : Meilleur artiste togolais ACCP de l'UNESCO, Meilleur artiste traditionnel africain en 1997, et Kora Award en 2000.

Trente ans. Une voix. Une culture. Un Togo debout.