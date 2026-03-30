Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Et si nous créions dès aujourd'hui le rendez-vous audiovisuel d'une génération (Par Cheikh Diallo)

À un peu plus de six mois des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, une conviction s'impose à nous : l'enjeu ne se limite plus à l'organisation d'un événement réussi. Il s'agit désormais de construire une expérience collective, durable et mémorable. Car les Jeux passent. Mais ce qu'ils laissent dans les esprits, lui, reste.

L'enjeu est désormais médiatique et générationnel. Dakar 2026 représente une opportunité historique pour le Sénégal et pour l'Afrique : celle de parler à sa jeunesse, de lui donner des repères, des modèles, des récits. Dans ce contexte, la communication ne peut être uniquement institutionnelle ou événementielle. Elle doit devenir régulière, incarnée et engageante.

D'où une proposition simple : mettre en place un journal audiovisuel hebdomadaire dédié aux JOJ. Et on imagine le COJOJ DAKAR 2026 très bien outillé pour le produire, le réaliser et le diffuser. Ce sera un rendez-vous identifiable, attendu, accessible à tous, diffusé sur les plateformes digitales et les médias traditionnels. En format simple, mais structurant, ce journal pourrait s'articuler autour de rubriques claires et pédagogiques comme entre autres : Site de la semaine : valoriser les infrastructures et les territoires ; L'athlète de la semaine : raconter les parcours, inspirer la jeunesse ; L'histoire des JOJ : transmettre les valeurs olympiques ; L'actualité de la semaine : suivre l'avancement du projet ; Le compte à rebours : installer une dynamique collective ; etc.

Au-delà de l'information, l'objectif est de créer un rituel médiatique. L'importance de l'incarnation pour ces JOJ 2026 se situe dans les contenus qui les matérialisent. Un contenu ne vit réellement que s'il est incarné. Le choix d'un présentateur ou d'une présentatrice est donc déterminant. Un profil comme Ayo, la mascotte officielle des JOJ DAKAR 2026, par son énergie et sa proximité avec les publics, pourrait jouer ce rôle de trait d'union entre l'événement et la jeunesse. Car il ne s'agit pas seulement de parler des Jeux, mais de les faire vivre avant même leur ouverture.

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Il nous faut « Créer » des souvenirs avant même les Jeux. Enfant des années 80, j'ai grandi avec des programmes qui ont profondément marqué mon imaginaire. Ils ont façonné ma relation au sport (au football en particulier), à l'effort et à l'excellence. Ma mémoire choisit, dans le lot de ces émissions culte, la série d'animation « Onze pour une Coupe » avec, pour les gens de ma génération, l'inoubliable Yamatélé, qui avait ravi la vedette au personnage principal « Zeste l'orange » (mascotte officielle de la Coupe du Monde 1982).

Ces héros de la série avec leurs compagnons ont mis en échec les projets maléfiques de l'infâme Fellock et ses clones, les méchants qui voulaient gâcher la fête promise à Madrid et dans toute l'Espagne avec le Mundial 82. Ce sont des années plus tard que j'ai su et compris que la série était réalisée par la Télévision espagnole... pour la « gloire » de « leur » Coupe du Monde 1982. La série, d'une manière ludique et pédagogique, nous avait permis de connaître l'histoire du football et de la Coupe du monde à travers images d'archives, témoignages, récits, palmarès, etc. Inoubliable pour les quadragénaires et quinquagénaires d'aujourd'hui, puisqu'on venait de découvrir en images ceux qui ont fait la légende du foot avant 1982. Aujourd'hui encore, leur souvenir reste intact : « Garrincha, Pelé, Vavà et BUUUUUT ! »

Dakar 2026 a cette capacité rare de pouvoir créer ce même type d'impact, à l'échelle d'une génération entière car c'est la première fois que des Jeux Olympiques vont se dérouler en Afrique, et de surcroît ceux de la Jeunesse. Au-delà de l'événement, construisons-leur un héritage mémoriel.

Un journal audiovisuel hebdomadaire ne serait pas simplement un outil de communication. Ce serait un levier d'engagement citoyen, un outil de transmission des valeurs, un espace de valorisation des talents africains et un dispositif de construction de mémoire collective.

En d'autres termes, un élément concret de l'héritage immatériel des Jeux. C'est donc Une opportunité dès maintenant. À six mois de l'échéance, il est encore temps d'installer ce rendez-vous et d'en faire un succès. Car plus tôt nous commençons à raconter Dakar 2026, plus fort sera son impact. L'ambition est claire : faire des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 non seulement un succès organisationnel, mais aussi une référence en matière de communication et d'engagement en Afrique.

Et si tout commençait par un simple rendez-vous hebdomadaire ?