Sénégal: Escroquerie au visa à Touba - Un individu accusé d'avoir grugé 43 personnes pour un préjudice de 165 300 000 F CFA.

165 300 000 F CFA de préjudice présumé et 43 victimes identifiées. C'est ce qui ressort de l'enquête menée par le Commissariat spécial de Touba et qui a abouti, le 27 mars 2026, à l'interpellation d'un individu impliqué dans une vaste entreprise de fraude migratoire. Selon un communiqué de la police, tout est parti de la pluie de plaintes qui s'accumulaient sur la table du commissaire. Leurs auteurs désiraient émigrer vers le Portugal.

Ainsi, le mis en cause se présentait à eux comme un facilitateur capable de garantir l'obtention rapide de visas. Selon le communiqué de la police, pour ferrer ses victimes, le suspect leur assurait des démarches administratives « garanties ». Dans ce sens, il exigeait des candidats à l'émigration des avances financières substantielles. Il retenait leurs passeports originaux. D'après toujours les limiers, le mis en cause leur remettait parfois des documents contrefaits, notamment de faux visas pour les rassurer. Ensuite, il multipliait les reports de départ.

Lors de son interpellation, il a été trouvé en possession de plusieurs passeports appartenant aux plaignants. La police rapporte que, lors de son interrogatoire, le suspect a reconnu l'intégralité des faits qui lui sont reprochés.

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Le suspect a été placé en position de garde à vue pour les faits d'escroquerie au visa, faux et usage de faux en écriture publique, rétention de documents administratifs et abus de confiance. Selon la police, l'enquête se poursuit afin de déterminer l'existence d'éventuels complices, notamment au sein de circuits de contrefaçon de documents officiels.