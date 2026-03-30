Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Khaby Lame rejoint l'équipe des ambassadeurs

La dynamique autour des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 continue de prendre de l'ampleur. L'influenceur sénégalais Khaby Lame a été officiellement nommé ambassadeur de l'événement, une désignation qui vient renforcer la visibilité internationale du premier rendez-vous olympique organisé sur le continent africain.

Suivi par des centaines de millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, Khaby Lame rejoint ainsi un cercle d'ambassadeurs déjà composé de personnalités reconnues comme Omar Sy, Kalidou Koulibaly ou encore Eva Neymar. Une mobilisation qui dépasse largement le cadre sportif et traduit l'engouement suscité par les Jeux auprès d'acteurs influents de la culture et du sport.

Nommé le 26 mars à Dakar, le créateur de contenu a exprimé sa fierté de participer à ce projet historique pour l'Afrique. « Cet engagement reflète ma volonté de soutenir les jeunes talents africains, dans le sport comme bien au-delà », a-t-il déclaré, estimant que Dakar 2026 « offrira à notre continent l'opportunité de révéler le meilleur de lui-même et d'inspirer la jeunesse ».

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De son côté, le président du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse, Mamadou Diagna Ndiaye, voit dans cette nomination un signal fort. « L'engagement de Khaby Lame à nos côtés illustre l'élan exceptionnel que suscitent les Jeux », a-t-il souligné, ajoutant que Dakar 2026 « rassemble, inspire et attire des talents qui souhaitent contribuer à faire de cet événement un succès mondial ».

Dans son rôle d'ambassadeur, Khaby Lame participera à la promotion des Jeux, notamment auprès des jeunes publics. Il prendra part aux moments clés de l'événement, dont la tournée de la flamme olympique à travers le Sénégal, avec l'ambition de renforcer l'impact social et inclusif de Dakar 2026.

Prévu du 31 octobre au 13 novembre 2026, l'événement doit réunir près de 2 700 jeunes athlètes sur les sites de Dakar, Diamniadio et Saly.