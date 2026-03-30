Sénégal: Gamou international de Médina Baye - La Jamhiyatu Ansaarud Din déjà à pied d'oeuvre

30 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Mamadou Thiam

Les préparatifs de l'édition 2026 du Gamou international de Médina Baye sont officiellement lancés. À plusieurs mois de cet événement religieux majeur, la Jamhiyatu Ansaarud Din a pris les devants en organisant une réunion de partage d'informations avec ses membres.

Prévu pour la fin du mois d'août, le Gamou mobilise déjà les acteurs de la cité religieuse qui misent sur l'anticipation pour garantir une organisation réussie. C'est dans cette dynamique que, sous l'impulsion de son président, Seydina Alioune Cissé Niang, l'association a réuni ses membres samedi dernier afin de poser les jalons des préparatifs. « Il est important d'entamer tôt les réunions préparatoires afin de laisser le temps nécessaire aux acteurs étatiques et aux différentes parties prenantes de s'impliquer pleinement pour la réussite de cet événement qui regroupe des disciples de Baye Niass ainsi que des fidèles venus de tout le Sénégal », a-t-il souligné.

Le président a également indiqué que la structure qu'il dirige travaillera en étroite collaboration avec le Comité d'Organisation des Manifestations et Activités de la Fayda (COMAF), chargé de l'organisation matérielle, afin de définir et planifier l'ensemble des activités liées au Gamou.

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Parmi les innovations annoncées pour cette édition 2026, la Jamhiyatu Ansaarud Din prévoit de mener, en partenariat avec des universitaires et des experts, une étude d'impact du Mawlid international. Celle-ci portera notamment sur les retombées économiques ainsi que sur les flux de pèlerins nationaux et internationaux.

Pour relever ce défi organisationnel, les initiateurs appellent à une forte mobilisation de l'ensemble des disciples et partenaires, condition essentielle pour faire de cette édition une réussite à la hauteur du rayonnement de Cheikh Ibrahima Niass et de son héritage spirituel.

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