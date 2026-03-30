Gabon: Le Président Brice Clotaire Oligui Nguema est arrivé à Bangui pour l'investiture de Faustin-Archange Touadera

Le Président de la République , S.E. Brice Clotaire Oligui Nguema est arrivé ce jour à Bangui, en République Centrafricaine où il a été accueilli à l'Aéroport international Bangui M'Poko par son homologue centrafricain, le Pr Faustin-Archange Touadera. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre de la cérémonie solennelle d'investiture du Chef de l'État centrafricain.

Le Président Touadera entame ce nouveau mandat suite à sa victoire dès le premier tour de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Avec un score de 77,90 % des suffrages exprimés, les résultats ont été officiellement validés par la Cour constitutionnelle le 19 janvier 2026.

L'accueil protocolaire réservé à la délégation gabonaise témoigne de la profondeur des relations historiques et de la coopération bilatérale entre le Gabon et la République Centrafricaine . Au-delà de la courtoisie diplomatique, la présence du Président Oligui Nguema à Bangui souligne l'engagement du Gabon en faveur de la stabilité institutionnelle et du respect des processus démocratiques en Afrique centrale. Cette visite officielle offre l'opportunité aux deux dirigeants de réaffirmer leur volonté commune de consolider leur partenariat bilatéral stratégique sur le long terme.